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Русские уничтожили секретную базу террористов в Сирии: убиты до 200 боевиков

19 апреля 2021, 23:10  •  107 • Политика
Россия нанесла удары по террористам, которые планировали теракты и нападения на госучреждения в крупных городах Сирии в преддверии выборов президента.
ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии. Уточняется, что бандиты готовили теракты и нападения в государственных учреждениях страны перед выборами президента. В общей сложности уничтожены до 200 террористов, говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
В Центре по примирению сторон уточняют, что боевики организовали секретную базу северо-восточнее Пальмиры. Замаскировав объект, они вели здесь подготовку боевых групп, чтобы затем отправить людей для реализации терактов. Кроме того, на этой же базе собирали взрывные устройства.
Когда информация о секретной базе была подтверждена по нескольким каналам, ВКС России нанесли авиаудары по боевикам. В результате атаки уничтожены два укрытия, где находились до двух сотен бандитов, а также техника и вооружение - если быть точными, 24 пикапа, нагруженных пулемётами, а также 500 килограммов боевых припасов и компонентов для создания самодельных бомб.

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