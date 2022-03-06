|
Русские уничтожили эйфорию Байдена от решения Visa и Mastercard: "Пусть идут лесом"
06 марта 2022, 08:35 • 271 • Политика
Президент США Джо Байден поприветствовал решение Visa и Mastercard приостановить свою деятельность в России. Очевидно, ожидавший увидеть тотальное недовольство и огорчение русских глава США не сможет долго наслаждаться своей эйфорией. Жители нашей страны объяснили, почему не намерены печалиться из-за этих санкций. "Пусть идут лесом", - прямо заявляют русские.
Об одобрении решения Visa и Mastercard по России Байден заявил во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Белом доме.
"В частности, он приветствовал решение... Visa и Mastercard приостановить оказание услуг в России", - говорится в сообщении.
Также Байден одобрил "усилия США, их союзников и партнёров, а также частного сектора для того, чтобы повысить для России издержки её агрессии на Украине".
Однако жители России не впали в отчаяние и не дали ожидаемой реакции Вашингтону. Пользователь Дмитрий Лабазников напоминает, что "у нас есть своя платёжная система "Мир".
"А Мастеркард и Виза пусть идут лесом и не получают никакой прибыли от русских", - написал он в сети.
"Вы же теперь не сможете контролировать денежные потоки", - напоминает Олег Гайдамако.
"Похоже, совсем сдвинулся дедушка! Западные компании из-за тупого политического решения теряют огромные прибыли, а он этому радуется. А вот рады ли сами западные компании, у них спросить забыли", - пишет Дедушка удава.
Подпишитесь на нас
271
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 февраля 2022, 02:40
|
01 марта 2022, 03:20
|
03 марта 2022, 17:50
|
02 марта 2022, 11:15
|
27 февраля 2022, 17:05
|
02 марта 2022, 14:00
|
28 февраля 2022, 13:45