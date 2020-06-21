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Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
21 июня 2020, 04:00 • 102 • Украина
Один из главных политических акцентов недели на Украине — 17 июня сторонники известного украинского блогера Анатолия Шария провели акцию протеста у офиса президента, а затем прошлись маршем по центру Киева. На фоне провокаций со стороны местных нацистов «шариевцы» сумели показать им свою силу. По мнению политологов, это событие может породить в стране новый тренд: когда «улица» станет местом реальной борьбы нацистов, тянущих государство обратно во времена Майдана, и вменяемых украинцев, стремящихся вывести его из болота. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.
По наблюдениям ФАН, масштабные уличные акции протеста, наверное, последнее, чем можно удивить Киев. В городе они проходят постоянно, но в 60-70% случаев их организовывали националисты и радикалы. Они агрессивны, в совершенстве владеют технологиями протеста и легко переводят любую словесную перепалку в хорошую драку. Обычные украинцы, даже настроенные по-другому, их боятся.
Поэтому в последние годы на Украине почти не проводилось акций вменяемых граждан, которых бесят национализм и «стремление в Европу», приводящее ко все большему ограблению страны. Исключение составляли один-два малочисленных митинга сторонников «Русского мира» в год, но и те проходили под жестким давлением нацистов. Поэтому сам факт, что под офисом президента удалось собрать полторы-две тысячи сторонников гражданских и медиасвобод, удивил многих.
Радикалы из группировок «С14», «Демсокира», «Нацкорпус» и прочих просто не могли проигнорировать такое мероприятие. Они пришли на Банковую во всей красе — в белых халатах (чтобы «лечить» «шариевцев»), с мегафонами, тухлыми яйцами и т. п. Впрочем, развернуться во весь дух им не дала полиция. Тех же «С14» во главе с Евгеном Карасем как особо опасных копы тут же взяли в кольцо до конца мероприятия. А тухлые яйца и кричалки от «порохоботов» из «Демсокиры» не вызвали паники среди митингующих.
Главные события, вызвавшие сильный резонанс на Украине, случились уже после акции протеста. На станции метро «Арсенальная» произошла драка «шариевцев» с нацистами из «Азова», которые давно записали Шария в «агенты Кремля». Сторонники блогера сильно поколотили радикалов, и это стало для последних настоящим шоком. По впечатлениям ФАН, впервые за шесть лет правым радикалам на Украине кто-то дал реальный отпор. Ведь после госпереворота 2014 года они чувствовали себя хозяевами на улицах Киева и других городов.
Они засовывали в мусорные баки неугодных, угрожали и избивали всех, кого пожелают. Последней наглой выходкой стал инцидент с актером Сергеем Сивохо, советником и другом президента Зеленского, который был безнаказанно побит радикалами из «Нацкорпуса». Нацисты на Украине могли даже убивать, не боясь возмездия, достаточно вспомнить Сергея Стерненко, которого отправили под домашний арест за убийство. Любое сопротивление «майданутым» начиная с 2014 года жестоко подавлялось властями, и трагедия 2 мая в Одессе — самый страшный тому пример.
На фоне этого отпор, который дали «шариевцы» нацистам, уже выглядит как подвиг. Ведь опыт общения ФАН с людьми, живущими на Украине, показывает, что десятки тысяч граждан, ненавидящих нацистов и Майдан, давно «ушли во внутреннюю эмиграцию» и стараются не интересоваться политикой. Есть и те, кто отрицает очевидное и заявляет, что «никакого нацизма в сегодняшней Украине нет».
Причина проста: в нормальных украинцах живут страх репрессий, боязнь потерять работу и подвергнуться травле за свои взгляды. А главное, после «сдачи идеалов» Зеленским у них нет и надежды на то, что на Украине в принципе что-то может измениться. И даже небольшой инцидент на «Арсенальной» дал тысячам «внутренних эмигрантов» надежду, что эта стычка — предвестник изменений в стране и монополии власти нацистов на улицах приходит конец.
Поэтому побитые в драке нацисты вызвали у людей, которым давно надоел проект «Майданная Украина», такой восторг в соцсетях. Он показал, что миллионы украинцев втайне ждут силы, которая сможет противостоять радикалам, поддерживаемым «майданными» лидерами. Граждане устали как от безнаказанности нацистов, так и от самого вектора развития страны, ведущего ее прямиком к разрухе.
Известный украинский политолог, глава фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко подтвердил: акция 17 июня на Банковой имела большое политическое значение.
Аналитик напомнил, что нацисты и «порохоботы» за несколько дней до акции Шария начали бить в колокола в соцсетях и собирать своих сторонников. Но в итоге противостоять «шариевцам» на Банковую пришли единицы — мало кто хотел получать по шапке за весьма скромную плату, полагающуюся радикалам за участие в акции.
С этим утверждением согласен и политолог Андрей Золотарев, глава аналитического центра «Третий сектор».
По мнению эксперта, слаженно и эффективно отработала и полиция.
Аналитик напомнил, что уже в 2014-2015 годах власть Порошенко оказалась не в состоянии вести диалог не только с политическими силами, но и с обществом.
Не менее важный вывод из событий 17 июня: в ситуации, когда радикалы получают силовой отпор, а полиция делает то, что должна делать, нацисты быстро сдуваются, считает политолог.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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