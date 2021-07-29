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Русские указали на "очевидную провокацию" против Мьянмы

29 июля 2021, 20:25  •  120 • Политика
Неформальную встречу СБ ООН по "формуле Арриа", посвящённую ситуации в Мьянме, раскритиковал представитель России Дмитрий Полянский.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обсуждение ситуации в Мьянме по "формуле Арриа" недопустимо. По его словам, неформальная встреча Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Мьянме - не что иное, как провокация.
Он подчеркнул, что вмешательство СБ ООН в ситуацию в азиатской стране не будет способствовать улучшению обстановки.
"Я не думаю, что мы должны вмешиваться на этой стадии", - приводит его слова ТАСС.
Полянский подчеркнул, что Россия выступает против резких мер или провокаций, "к которым относится в том числе сегодняшняя встреча по "формуле Арриа" по Мьянме.
Дипломат указал, что это никак не поможет найти решение ситуации в иностранном государстве.
Ранее стало известно, что Великобритания в четверг проводит неформальную встречу СБ ООН с участием гражданского сообщества ("формула Арриа"), которая посвящена обстановке в Мьянме. Там почти полгода назад к власти пришли военные.
При этом накануне спецдокладчик ООН заявил, что ситуация в Мьянме такова, что страна может стать суперраспространителем коронавируса.

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