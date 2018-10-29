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«Русские, убирайтесь»: Европа пытается выдавить Россию из ЦАР
29 октября 2018, 18:54 • 146 • Политика
Повстанцы, близкие к исламистской организации «Селека», дали России 48 часов на эвакуацию своих военнослужащих из Центральноафриканской республики. Ультиматум последовал за заявлением ЕС о необходимости усилиться в ЦАР. Франция считает присутствие России в африканской стране «угрозой»
Автор:
Гасанов Камран
Франция и Европейский союз сделали первый шаг для выдворения России из Центральноафриканской республики (ЦАР). По распространенной в сети информации, лидер организации повстанцев-исламистов «Селека» Абдулай Иссен требует от правительства ЦАР в течение 48 часов покинуть занятые им территории, а «наемникам из России» - уйти из страны.
Триггером к ультиматуму стало отстранение от должности председателя парламента, мусульманина Карима Мекасуа. Президент ЦАР христианин Фостен-Арканж Туадера назначил Мекасуа на этот пост, чтобы остановить гражданскую войну, но не смог с ним договориться.
В посредничестве между повстанцами и правительством участвовала и Россия, благодаря чему в августе была подписана Хартумская декларация о перемирии. Москва имеет в ЦАР значительное военное присутствие в составе пяти военных инструкторов и 170 гражданских специалистов. Русские составляют личную охрану Туадеры. Также Минобороны России планирует отправить еще 60 инструкторов в ЦАР и обучило уже 1000 центральноафриканских военных.
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