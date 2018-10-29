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«Русские, убирайтесь»: Европа пытается выдавить Россию из ЦАР

29 октября 2018, 18:54  •  146 • Политика
Повстанцы, близкие к исламистской организации «Селека», дали России 48 часов на эвакуацию своих военнослужащих из Центральноафриканской республики. Ультиматум последовал за заявлением ЕС о необходимости усилиться в ЦАР. Франция считает присутствие России в африканской стране «угрозой»
Автор:
Гасанов Камран
Франция и Европейский союз сделали первый шаг для выдворения России из Центральноафриканской республики (ЦАР). По распространенной в сети информации, лидер организации повстанцев-исламистов «Селека» Абдулай Иссен требует от правительства ЦАР в течение 48 часов покинуть занятые им территории, а «наемникам из России» - уйти из страны.
Le CNDS (FPRC, UPC, MPC) ne reconnaît plus la légitimité du Psdt Touadéra après la destitution du PAN Meckassoua. Ultimatum de 48h donné aux fonctionnaires centrafricains et aux militaires russes de quitter les territoires sous son contrôle #CARcrisis #RCA pic.twitter.com/kF8nbdpfWV
— Edouard Dropsy (@EdouardDropsy) 27 октября 2018 г.
Триггером к ультиматуму стало отстранение от должности председателя парламента, мусульманина Карима Мекасуа. Президент ЦАР христианин Фостен-Арканж Туадера назначил Мекасуа на этот пост, чтобы остановить гражданскую войну, но не смог с ним договориться.
В посредничестве между повстанцами и правительством участвовала и Россия, благодаря чему в августе была подписана Хартумская декларация о перемирии. Москва имеет в ЦАР значительное военное присутствие в составе пяти военных инструкторов и 170 гражданских специалистов. Русские составляют личную охрану Туадеры. Также Минобороны России планирует отправить еще 60 инструкторов в ЦАР и обучило уже 1000 центральноафриканских военных.

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