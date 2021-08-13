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Русские убегать не станут: МИД России не рассматривает эвакуацию из Кабула

13 августа 2021, 19:45  •  65 • В мире
МИД России не рассматривает эвакуацию русского посольства в Кабуле на фоне ситуации с движением "Талибан"*. Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов подчеркнул, что взятие Кандагара не открывает дорогу на столицу Афганистана.
Россия не рассматривает вопрос об эвакуации своего посольства из столицы Афганистана. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
По его словам, Москва следит за ситуацией с захватом территорий движением "Талибан"*. Так, под контроль группировки уже взяты такие крупные афганские города как Герат и Кандагар.
"Взятие Кандагара не открывает дорогу на Кабул, талибы пока не в состоянии захватить столицу", - цитирует спецпредставителя президента РИА Новости.
*"Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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