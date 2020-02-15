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«Русские тут отдыхают и расслабляются»: пассажир Diamond Princess рассказал об обстановке на лайнере во время карантина

15 февраля 2020, 09:39  •  712 • В мире
Лайнер Diamond Princess, который находится в порту Иокогама, пообещали снять с карантина в 7 часов утра 19 февраля. Об этом RT сообщил один из пассажиров судна, врач-стоматолог из Омска Сергей Попов. По его словам, на корабле нет никакой паники, а персонал пытается придумать разнообразный досуг для путешественников.
 
© Фото из личного архива / AFP
 

Круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине в порту Иокогама с 3 февраля. В японском Министерстве здравоохранения приняли решение снять с борта лиц пожилого возраста с отрицательным результатом теста на вирус. По последним данным, число заразившихся коронавирусом на борту Diamond Princess выросло до 219. Всего на лайнере находится около 3,6 тыс. человек, в том числе 24 россиянина.

Один из них — врач-стоматолог и директор сети стоматологических клиник 67-летний житель Омска Сергей Попов. Он рассказал RT о том, что сейчас происходит на борту Diamond Princess. 

— Уже известно, когда будет снят карантин с лайнера?

— В семь утра 19 февраля обещают всё закончить. Будем надеяться.

—  Что сейчас происходит на судне?

— Мы должны сидеть в каютах, нам выделяют час на прогулку по палубе. Она в длину метров 300, так что есть куда разгуляться. В коридорах стоит персонал и предлагает всякие дезинфицирующие средства. Еду приносят в номер. А так ничего особо не поменялось. Мы просто отдыхаем. А я воплощаю в жизнь свою мечту. Я родился на Камчатке и всю свою жизнь мечтал о поездке в Японию. И вот моя мечта осуществилась — запомнится это на всю жизнь. Мы планировали поехать с женой, но за неделю до отъезда у нас родилась внучка, и она осталась помогать.

— То есть эпидемия не испортила вам отдых?

— Нет, конечно. Нам тут хорошо. Кормят вкусными блюдами, о которых я никогда не слышал и не пробовал. Порции огромные — хватит на троих! Так что всё прекрасно. Утром тебе под дверь подсовывают рулон туалетной бумаги и пачку салфеток. Иногда дают судоку, кроссворды и набор для домоводства типа «смастери всё своими руками», аппликации, пуговицы, нитки — для развития творческой мысли. Если требуются какие-то таблетки, покупают и приносят. Правда, на это нужно несколько дней.

  • © Фото из личного архива

— Оказывается ли какая-то поддержка пассажирам, чтобы не допустить паники?

Компания пытается морально поддержать клиентов. Для гостей, испытывающих психическое напряжение, организовали горячую линию. По телефону можно позвонить специально обученным консультантам, которые тебя выслушают. В отеле есть консультанты, говорящие на английском и японском языках, и гости могут звонить прямо из своих кают. Телевизионные программы в каютах улучшаются с каждым днём, печатные газеты доступны на 30 языках. Команда аниматоров корабля добавила спутниковые телевизионные станции, а также более 50 фильмов на разных языках. Гости также имеют доступ к видео о фитнесе и упражнениях йоги. То есть пытаются всех занять, максимально разнообразить досуг, чтобы не думали о каком-то там вирусе.

— А какие проводятся обследования для выявления заболевших?

— В первый день нам подарили электронные градусники. Я померил температуру, показало 36,6 °C. Ну и всё, лежит он где-то. Я же не дурак каждый день её мерить и батарейку тратить. Чувствую себя отлично.

— Пассажиров оповещают, когда находят нового заболевшего?

— Нет. Но все и так всё видят. Подъезжает «скорая», забирает кого-то... И всё. В какой-то день вообще сразу 30 машин подъехало. Сейчас уже такого нет. Только автобусы подъезжают, забирают тех, кто жалуется, и всяких нытиков. Их увозят.

Но это иностранцы. Русские тут не жалуются, используют время с пользой: отдыхают и расслабляются в своё удовольствие.

  • © Фото из личного архива

— А что было с теми, кто уже заразился?

— Не знаю, но никто ещё не умер. Какой вообще коронавирус? Обычный грипп это. Температура, насморк. Лучше бы не уезжали куда-то, а легли, отлежались в каюте, попили бы горячего чая с малиной или водки с перцем, и всё. Любой бы вирус ушёл.

— Чем вы занимаетесь в свободное время?

— Мне теперь постоянно звонят журналисты, я им всё рассказываю. А помимо этого, я пишу свою книгу. За всю жизнь я много таких написал по врачебной практике, а сейчас пишу про путешествие. Каждый день описываю и выкладываю на форуме, так что каждый может её прочитать даже сейчас. Рассказываю о том, что происходит, о карантине, чем нас кормят. После возвращения планирую её опубликовать. Так что ищу подходящее издательство, пока я тут. Фотографии для книги тоже делаю сам. Так что все заготовки у меня есть. 

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