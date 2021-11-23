Русские требуют от ЕС осудить действия США. Заявление Госдумы

Комитет по делам СНГ Госдумы настаивает на осуждении дискриминационной политики США. Соответствующие прошения будут переданы в международные организации.

В том числе, о своей позиции Россия заявит в Межпарламентской ассамблее ОБСЕ, а также Парламентской ассамблее Совета Европы, наконец, призывы направят в парламенты государств - членов Евросоюза.

В электронной базе документов Госдумы размещён текст заявления. Парламентарии просят: