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Русские требуют от ЕС осудить действия США. Заявление Госдумы

23 ноября 2021, 12:30  •  204 • Политика
Комитет по делам СНГ Госдумы настаивает на осуждении дискриминационной политики США. Соответствующие прошения будут переданы в международные организации.
В том числе, о своей позиции Россия заявит в Межпарламентской ассамблее ОБСЕ, а также Парламентской ассамблее Совета Европы, наконец, призывы направят в парламенты государств - членов Евросоюза.
В электронной базе документов Госдумы размещён текст заявления. Парламентарии просят:
Депутаты Государственной Думы обращаются к Межпарламентской Ассамблее государств - участников Содружества Независимых Государств, Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее Совета Европы, парламентам государств - членов Европейского союза с призывом осудить дискриминационную политику Соединенных Штатов Америки по отношению к российским соотечественникам.

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