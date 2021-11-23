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Русские требуют от ЕС осудить действия США. Заявление Госдумы
23 ноября 2021, 12:30 • 204 • Политика
Комитет по делам СНГ Госдумы настаивает на осуждении дискриминационной политики США. Соответствующие прошения будут переданы в международные организации.
В том числе, о своей позиции Россия заявит в Межпарламентской ассамблее ОБСЕ, а также Парламентской ассамблее Совета Европы, наконец, призывы направят в парламенты государств - членов Евросоюза.
В электронной базе документов Госдумы размещён текст заявления. Парламентарии просят:
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