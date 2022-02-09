Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя

Постпред России Небензя, заявил, что наша страна требует от ООН начать трибунал против США из-за визовых проблем.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что некоторых из представителей русских дипломатических миссий не могут покинуть территорию США. Таким образом, постпредство России продолжает испытывать серьёзное давление со стороны Штатов, в том числе, это визовые проблемы.

Действующим сотрудникам визы не продлевают или продлевают с опозданием, таким образом, в экстренной ситуации дипломат не может покинуть США:

Условно говоря, смерть родственников близких. Если человек уезжает на похороны, он сюда не вернется, потому что попросту не получит визу, - отметил Небензя.

Когда постпредство напрямую начинает контактировать с американской миссией, некоторые из обозначенных проблемных вопросов решаются. Однако это не системное урегулирование, а просто тушение "пожара".

Министр иностранных дел России в своём послании на имя генерального секретаря ООН перечислил трудности, с которым сталкиваются русские дипломаты. Небензя передал документ в ООН. Россия, как пояснил наш представитель, требует от генсекретаря начать разбирательства в отношении США:

...процедуру арбитража по соответствующей статье соглашения со стороной пребывания, для того чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечивать условия для работы миссии при ООН.

Отметим, посольство США в Москве с середины мая 2021 года не оказывает недипломатические услуги - в том числе, не оформляет неимиграционные визы, объясняя это тем, что Россия запретила нанимать на работу местный и иностранный персонал. К слову, Москва на такой запрет пошла в ответ на действия США - причиной, в том числе, стала так называемая визовая война.