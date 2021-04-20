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Русские своим маневром отправили украинский флот "в отпуск". Аналитики Sohu рассказали о казусе

20 апреля 2021, 23:55  •  73 • В мире
В издании Sohu указали, что введённый Россией запрет в Черноморском регионе "подставил" украинский флот. В публикации говорится, что из-за этого маневра украинские суда попросту "застряли", поскольку опасаются проходить около запретной зоны.
В Китае не без интереса оценивают ситуацию в Чёрном море между Украиной и Россией. Так, аналитики издания Sohu отметили нестандартный маневр Москвы, которая объявила о временном ограничении на проход в акватории Чёрного моря.
Поводом стали предстоящие военные учения.
Китайские аналитики отмечают, что этот запрет стал неожиданностью для украинцев. Поскольку те отправили ряд своих судов для учений в Азовское море.
Однако сейчас, передаёт Sohu, корабли Незалежной не могут вернуться, так как опасаются проходить мимо зоны, где сосредоточено большое количество боевых единиц ВМФ России.
Фактически, иронизируют авторы иностранного издания, украинских моряков на полгода отправили "в отпуск".

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