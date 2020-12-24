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Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что запомнили трюк надолго
24 декабря 2020, 11:30 • 165 • Политика
Военно-морские силы США признались, что запомнили трюк надолго. Тот самый трюк, который был им показан в конце мая 2020 года, когда русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок" - Boeing P-8A Poseidon.
Инцидент, произошедший 26 мая, вошёл в список самых запоминающихся моментов года ВМС США. По мнению американцев, Су-35С являются "непрофессиональными и опасными".
В тот день над Средиземноморьем два истребителя военно-космических сил - русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. По обеим сторонам от Boeing P-8A Poseidon пилоты удерживали свои самолёты на предельно малой дистанции. У американцев в течение 65 минут не было ни единой возможности совершить манёвр.
После этого инцидента пресс-служба шестого флота ВМС США направила жалобу в адрес российских пилотов. Случившееся тогда остроумно прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.
"Американцы опять фраппированы поведением русских пилотов над Средиземноморьем, причём в этот раз количество употреблённых эпитетов unsafe и unprofessional побило все рекорды", - отметил тогда он.
В произошедшем эксперты по авиации не увидели ничего уникального. Это был даже не воздушный перехват (так как русские пилоты не принуждали американцев ни к каким действиям), а всего лишь сопровождение.
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