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Русские Су-24М заметили в Ливии. Их поспешили приписать к ВКС России
25 ноября 2020, 15:25 • 77 • Политика
Кадры, демонстрирующие участие фронтовых бомбардировщиков Су-24 производства России в учениях Ливийской национальной армии, разошлись по Сети. На них обратили внимание заинтересованные ведомства в США, Ливии и других странах. Указывается, что опознавательные знаки и бортовые номера бомбардировщиков замазаны краской.
Так, видео с Су-24 опубликовало Информационное бюро главного командования Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Ролик командование разместило на своём канале в YouTube.
Эксперты отметили, что Хафтара поддерживают ОАЭ, Египет, а также Франция и Греция. Фаиза Сараджа, его самого главного оппонента, поддерживает Турция.
На кадрах видно, как бомбардировщики пролетают на малой высоте, сбрасывая боекомплект. За этим наблюдают с земли военные. Видео уже назвали пропагандистским, а иностранные военные эксперты утверждают, что этот ролик - доказательство чуть ли ни того, что в Ливии воюют бойцы русских частных военных компаний. Впрочем, поиск "вагнеровцев" давно стал излюбленным занятием западной прессы.
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