Русские Су-24М заметили в Ливии. Их поспешили приписать к ВКС России

Так, видео с Су-24 опубликовало Информационное бюро главного командования Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Ролик командование разместило на своём канале в YouTube.

Эксперты отметили, что Хафтара поддерживают ОАЭ, Египет, а также Франция и Греция. Фаиза Сараджа, его самого главного оппонента, поддерживает Турция.

На кадрах видно, как бомбардировщики пролетают на малой высоте, сбрасывая боекомплект. За этим наблюдают с земли военные. Видео уже назвали пропагандистским, а иностранные военные эксперты утверждают, что этот ролик - доказательство чуть ли ни того, что в Ливии воюют бойцы русских частных военных компаний. Впрочем, поиск "вагнеровцев" давно стал излюбленным занятием западной прессы.