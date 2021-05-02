Русские Су-24 заставили паниковать американских моряков в Чёрном море - Avia.pro

Русские Су-24 заставили отступить два американских эсминца из Чёрного моря. Депутат Госдумы Елена Панина напомнила о похожей "панической реакции" экипажа американского эсминца "Дональд Кук" на приближение нашего Су-24 в апреле 2014 года.

Как отмечает Avia.pro, аж два ракетных эсминца США пока ещё расположены неподалёку от входа в Чёрное море, "в связи с чем новые провокации не исключены". Но на американские боевые корабли у России есть и сторожевые корабли, и военная авиация, которые не дадут нарушителям и шанса прорваться или устроить какие-либо опасные прецеденты у границ нашей страны.

Не так давно русские Су-24 заставили паниковать американских моряков в Чёрном море. Экипажи боевых кораблей ВМФ США весьма перенервничали, наблюдая за русскими асами. Впрочем, как оказалось, им пугаться русских не впервой.

Член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина обратила внимание на то, что "прецеденты такого рода уже были в Чёрном море", и напомнила о "панической реакции экипажа американского эсминца "Дональд Кук" на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года".

"Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций", - констатировала депутат в интервью РИА Новости.

В то же время парламентарий обратила внимание на тот факт, что появление русских коллег в похожих ситуациях военные США воспринимают "часто с большой тревогой, весьма и весьма нервно".