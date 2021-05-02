Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ...
Главная / Политика

Русские Су-24 заставили паниковать американских моряков в Чёрном море - Avia.pro

02 мая 2021, 17:25  •  146 • Политика
Русские Су-24 заставили отступить два американских эсминца из Чёрного моря. Депутат Госдумы Елена Панина напомнила о похожей "панической реакции" экипажа американского эсминца "Дональд Кук" на приближение нашего Су-24 в апреле 2014 года.
Как отмечает Avia.pro, аж два ракетных эсминца США пока ещё расположены неподалёку от входа в Чёрное море, "в связи с чем новые провокации не исключены". Но на американские боевые корабли у России есть и сторожевые корабли, и военная авиация, которые не дадут нарушителям и шанса прорваться или устроить какие-либо опасные прецеденты у границ нашей страны.
Не так давно русские Су-24 заставили паниковать американских моряков в Чёрном море. Экипажи боевых кораблей ВМФ США весьма перенервничали, наблюдая за русскими асами. Впрочем, как оказалось, им пугаться русских не впервой.
Член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина обратила внимание на то, что "прецеденты такого рода уже были в Чёрном море", и напомнила о "панической реакции экипажа американского эсминца "Дональд Кук" на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года".
"Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций", - констатировала депутат в интервью РИА Новости.
В то же время парламентарий обратила внимание на тот факт, что появление русских коллег в похожих ситуациях военные США воспринимают "часто с большой тревогой, весьма и весьма нервно".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
02 мая 2021, 00:00
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
02 мая 2021, 01:50
Европа в огне: Демонстрации на 1 Мая переросли в избиения
02 мая 2021, 00:00
Боррель случайно выдал методичку ЕС по осуждению России
02 мая 2021, 13:45
Названа точка невозврата для Донбасса: "Нелюдь убила русских людей"
02 мая 2021, 06:25
Москва советует США вести себя хорошо - Sohu
02 мая 2021, 00:00
Лавров одной фразой раскрыл реальные планы Лондона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 апреля 2021, 13:35
Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
27 апреля 2021, 06:15
Воссоединение Украины с Россией: Вассерман предсказал итог референдума
26 апреля 2021, 13:45
Обещание Путина Байдену спасло Украину от войны - СМИ
29 апреля 2021, 06:00
Киев неправильно истолковал намёк Шойгу. Россия может развернуть войска за сутки
26 апреля 2021, 00:00
Скрывала три дня, но коллега "сдала": Немецкая медсестра подменила вакцину от COVID
01 мая 2021, 03:50
Ограничения от России вызвали лишь одну реакцию у докладчика ПАСЕ
26 апреля 2021, 07:20
Одиозный русофоб из Львова поставил русских в пример украинцам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.