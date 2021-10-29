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Русские Су-24 вызвали в Польше панику и безысходность: Претензии не предъявить
29 октября 2021, 08:00 • 177 • Политика
Полёт русских бомбардировщиков Су-24 вызвал у польских СМИ панику и безысходность. При этом они сразу же признаются - претензии не предъявить, ведь всё законно.
Очередная попытка польской стороны найти повод, чтобы обвинить хотя бы в каком-то преступлении русских закончилась неудачей. СМИ Польши стали трубить о "слишком близком" и "провокационном" полёте русских "сушек" в районе расположения объекта нефтедобывающей промышленности Польши.
"Они совершили полёт в провокационной близости от нефтяной платформы в южной части Балтики", - создают панику журналисты, отмечая, что два русских Су-24 совершили облёт польской вышки.
Как сообщает "Военное обозрение", польские СМИ обратились за комментарием даже к официальному представителю польских вооружённых сил, однако там ответили коротко и понятно: "воздушное пространство над буровой установкой не относится к бесполётной зоне", поэтому предъявить претензии русской стороне "сложно, ведь она не нарушила международные нормы".
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