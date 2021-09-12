|
Русские столицы свяжут велодорогой: Открылся первый участок
12 сентября 2021, 18:35 • 158 • Политика
Русские столицы свяжут большой велодорогой, длина которой будет превышать 1 тысячу километров. В Московской области уже открылся первый участок. На церемонии присутствовали губернатор Андрей Воробьёв и бизнесмен Роман Абрамович.
В Подмосковье заработал первый участок большой велодороги, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. На церемонии открытия присутствовали губернатор Андрей Воробьёв и бизнесмен Роман Абрамович.
Первый пробный отрезок равен 20 километрам, он располагается в районе Дмитровского городского округа и тянется вдоль канала имени Москвы.
Глава области заметил, что местные власти видят большую потребность населения в велодорожках, указано в его Telegram-канале "Воробьёв Live".
В общей сложности через Подмосковье проложат 137 километров большого велосипедного пути. Вся его длина будет превышать 1 тысячу километров. Ожидается, что к концу 2021-го построят 56 километров дороги.
Губернатор Московской области добавил, что сегодня велосипеды и электросамокаты пользуются всё большей популярностью во многих городах и что они превращаются в новую "норму жизни".
Подпишитесь на нас
158
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 сентября 2021, 06:05
|
09 сентября 2021, 04:25
|
09 сентября 2021, 11:45
|
07 сентября 2021, 06:35
|
12 сентября 2021, 08:30
|
08 сентября 2021, 01:50
|
07 сентября 2021, 04:46