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Русские столицы свяжут велодорогой: Открылся первый участок

12 сентября 2021, 18:35  •  158 • Политика
Русские столицы свяжут большой велодорогой, длина которой будет превышать 1 тысячу километров. В Московской области уже открылся первый участок. На церемонии присутствовали губернатор Андрей Воробьёв и бизнесмен Роман Абрамович.
В Подмосковье заработал первый участок большой велодороги, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. На церемонии открытия присутствовали губернатор Андрей Воробьёв и бизнесмен Роман Абрамович.
Первый пробный отрезок равен 20 километрам, он располагается в районе Дмитровского городского округа и тянется вдоль канала имени Москвы.
Глава области заметил, что местные власти видят большую потребность населения в велодорожках, указано в его Telegram-канале "Воробьёв Live".
В общей сложности через Подмосковье проложат 137 километров большого велосипедного пути. Вся его длина будет превышать 1 тысячу километров. Ожидается, что к концу 2021-го построят 56 километров дороги.
Губернатор Московской области добавил, что сегодня велосипеды и электросамокаты пользуются всё большей популярностью во многих городах и что они превращаются в новую "норму жизни".

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