Русские столицы свяжут велодорогой: Открылся первый участок

Русские столицы свяжут большой велодорогой, длина которой будет превышать 1 тысячу километров. В Московской области уже открылся первый участок. На церемонии присутствовали губернатор Андрей Воробьёв и бизнесмен Роман Абрамович.

В Подмосковье заработал первый участок большой велодороги, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. На церемонии открытия присутствовали губернатор Андрей Воробьёв и бизнесмен Роман Абрамович.

Первый пробный отрезок равен 20 километрам, он располагается в районе Дмитровского городского округа и тянется вдоль канала имени Москвы.

Глава области заметил, что местные власти видят большую потребность населения в велодорожках, указано в его Telegram-канале "Воробьёв Live".

В общей сложности через Подмосковье проложат 137 километров большого велосипедного пути. Вся его длина будет превышать 1 тысячу километров. Ожидается, что к концу 2021-го построят 56 километров дороги.

Губернатор Московской области добавил, что сегодня велосипеды и электросамокаты пользуются всё большей популярностью во многих городах и что они превращаются в новую "норму жизни".