|
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
09 мая 2021, 01:40 • 130 • Политика
Симоньян объяснила, почему Россия начала вести себя резче с Западом. "Ты можешь себе позволить так себя вести, когда ты независим. И больше никогда", - подчеркнула главред RT.
Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала резкие действия России в отношении Запада и их агентов. Впервые за долгое время прозвучала небывалая команда "Фас!", отметила она в эфире программы "Своя правда".
Симоньян указала, что наконец произошло то, о чём уже давно говорят люди на кухнях. ФАС взялась за компанию Apple, которая многие годы нарушала антимонопольное законодательство. Алексей Навальный наконец за решёткой, а его организация объявлена экстремистской. А президент России Владимир Путин как никогда жёстко говорит с Западом.
По словам Симоньян, дело, разумеется, не в пандемии. Просто, во-первых, всех уже реально достало поведение Запада. А во-вторых, впервые в истории Россия по военной мощи превосходит всех своих потенциальных противников.
- подчеркнула Маргарита Симоньян.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 мая 2021, 07:10
|
04 мая 2021, 08:50
|
04 мая 2021, 20:45
|
02 мая 2021, 13:45
|
06 мая 2021, 15:00
|
04 мая 2021, 03:20
|
05 мая 2021, 09:35