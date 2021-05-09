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Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"

09 мая 2021, 01:40  •  130 • Политика
Симоньян объяснила, почему Россия начала вести себя резче с Западом. "Ты можешь себе позволить так себя вести, когда ты независим. И больше никогда", - подчеркнула главред RT.
Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала резкие действия России в отношении Запада и их агентов. Впервые за долгое время прозвучала небывалая команда "Фас!", отметила она в эфире программы "Своя правда".
Симоньян указала, что наконец произошло то, о чём уже давно говорят люди на кухнях. ФАС взялась за компанию Apple, которая многие годы нарушала антимонопольное законодательство. Алексей Навальный наконец за решёткой, а его организация объявлена экстремистской. А президент России Владимир Путин как никогда жёстко говорит с Западом.
По словам Симоньян, дело, разумеется, не в пандемии. Просто, во-первых, всех уже реально достало поведение Запада. А во-вторых, впервые в истории Россия по военной мощи превосходит всех своих потенциальных противников.
Ты можешь себе позволить так себя вести, когда ты независим. И больше никогда,
- подчеркнула Маргарита Симоньян.
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Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)

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