Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"

Симоньян объяснила, почему Россия начала вести себя резче с Западом. "Ты можешь себе позволить так себя вести, когда ты независим. И больше никогда", - подчеркнула главред RT.

Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала резкие действия России в отношении Запада и их агентов. Впервые за долгое время прозвучала небывалая команда "Фас!", отметила она в эфире программы "Своя правда".

Симоньян указала, что наконец произошло то, о чём уже давно говорят люди на кухнях. ФАС взялась за компанию Apple, которая многие годы нарушала антимонопольное законодательство. Алексей Навальный наконец за решёткой, а его организация объявлена экстремистской. А президент России Владимир Путин как никогда жёстко говорит с Западом.

По словам Симоньян, дело, разумеется, не в пандемии. Просто, во-первых, всех уже реально достало поведение Запада. А во-вторых, впервые в истории Россия по военной мощи превосходит всех своих потенциальных противников.

Ты можешь себе позволить так себя вести, когда ты независим. И больше никогда,

- подчеркнула Маргарита Симоньян.