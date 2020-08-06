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Русские стали получать СМС от Госдепа США с предложением сдать своих

06 августа 2020, 13:25  •  88 • Политика
США объявили награду в $10 миллионов за информацию о вмешательстве в американские выборы. Целевой аудиторией выбрали русских. Теперь наши сограждане получают СМС-сообщения с предложением сдать своих. Или хотя бы придумать что-то полезное для США...
Госдеп США объявил награду в $10 миллионов за информацию о вмешательстве в американские выборы. А свежести новости добавляют способы распространения информации. Для того, чтобы донести сведения о "распродаже" каждому, американские дипломаты заказали программу СМС-оповещения.
О получении СМС, например, написал в личном телеграм-канале полковник полиции в отставке Алексей Трифонов.
"Утром по СМС поступило предложение о хорошей подработке от Госдепа США, - пишет Трифонов. - Не закладки, не сбыт оружия, но оплату обещают достойную. Как это расценивать? Веерная вербовочная работа на территории наиболее вероятного геополитического противника партнёра. Таким способом Госдеп сейчас создаст виртуальную агентурную сеть по всей стране и даже наверняка найдут людей с прекрасными лицами, которые дружными рядами будут давать любые показания о вмешательстве в американские выборы. За долю малую".
Трифонов отмечает, что каждый информатор будет рассматриваться Госдепом для сотрудничества на долгосрочной основе - "будут смотреть на осведомлённость человека и целесообразность поддержания с ним длительного оперативного контакта".
Об СМС-сообщениях от Госдепа рассказал и военный корреспондент Александр Коц:
"Мне уже несколько человек написали, что получили СМС "от Госдепа", который предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы США. По ссылке - Твиттер с 79 подписчиками вот с таким контентом. География обратившихся ко мне: Башкирия и Нижегородчина. Шо це було?"
Публицист и политолог Армен Гаспарян полагает, что теперь "в тусовочке начнётся грызня за право написать донос первым и сорвать банк". А журналист Дмитрий Киселёв добавил, что госсекретарь США Майк Помпео столкнётся с валом фейковой информации за своё же вознаграждение:
"Помпео... ставит себя в заведомо дурацкое положение. Не рассчитывает на будущее? Как-то пораженчески... Покупатель фейков", - отметил журналист.

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