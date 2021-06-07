Русские способны заблокировать F-35, но полную победу принесут супер лазеры

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Царьградом размышлял о возможностях комплексов РЭБ, которые вполне могут взять в заложники F-35, перекрыв их канал связи. Но это, скорее, в мирное время. В целом же, полную победу помогут одержать супер лазеры. И работа над ними уже ведётся.

После того, как стало известно о том, что находящиеся на Кольском полуострове средства радиоэлектронной борьбы России способны блокировать связь с космическими аппаратами, специалисты заявили о том, что приобретённые Королевскими ВВС Норвегии американские истребители F-35 вряд ли смогут выполнять боевые задачи.

В равной степени это относится и к ударным дронам, которые Норвегия намерена в ближайшем времени приобрести у США. Опасность для противника представляют комплексы "Мурманск-БН". Версия источников основана на том, что они способны глушить связь F-35 с военными спутниками. Но насколько реалистично сказанное?

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Царьградом отметил, что версия недалека от правды. Действительно, наши системы - в том числе, "Мурманск-БН", способны блокировать канал связи. Однако F-35 смогут спокойно продолжать полёт:

Будет заблокирован канал управления, но сам самолёт останется исправен. Он может летать, но не станет получать команды. В этом и состоит проблема для F-35, - пояснил Кнутов. - Но как правило, сейчас используются дополнительные каналы шифрования. Поэтому сказать, что версия о блокировке F-35 - 100%-ная, я не могу. Вероятно, в боевых условиях им есть чем ответить.

В мирных условиях F-35, вероятно, и не пользуются всем своим арсеналом - теми же дополнительными каналами. Отсюда и предпложение, пояснил эксперт:

В целом же, F-35 славится, как крайне слабый смолёт. Он перенасыщен электроникой, которая не всегда может получить новое программное обеспечение. В определённые дни загрузка информации просто не проводится. В общем, там есть свои сложности. Как и в случае с F-22, например, где, по-моему, только 30 процентов машин могут выполнять боевую задачу, а 20 процентов в состоянии апгрейда, и ещё 50 процентов испытывают сложности с программным обеспечением.

Если же говорить о системах, которые со 100%-ной гарантией возьмут иностранные самолёты в заложники, следует упомянуть лазеры боевой мощности или даже плазмоиды, отметил Кнутов: