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Русские способны заблокировать F-35, но полную победу принесут супер лазеры
07 июня 2021, 17:55 • 198 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Царьградом размышлял о возможностях комплексов РЭБ, которые вполне могут взять в заложники F-35, перекрыв их канал связи. Но это, скорее, в мирное время. В целом же, полную победу помогут одержать супер лазеры. И работа над ними уже ведётся.
После того, как стало известно о том, что находящиеся на Кольском полуострове средства радиоэлектронной борьбы России способны блокировать связь с космическими аппаратами, специалисты заявили о том, что приобретённые Королевскими ВВС Норвегии американские истребители F-35 вряд ли смогут выполнять боевые задачи.
В равной степени это относится и к ударным дронам, которые Норвегия намерена в ближайшем времени приобрести у США. Опасность для противника представляют комплексы "Мурманск-БН". Версия источников основана на том, что они способны глушить связь F-35 с военными спутниками. Но насколько реалистично сказанное?
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Царьградом отметил, что версия недалека от правды. Действительно, наши системы - в том числе, "Мурманск-БН", способны блокировать канал связи. Однако F-35 смогут спокойно продолжать полёт:
В мирных условиях F-35, вероятно, и не пользуются всем своим арсеналом - теми же дополнительными каналами. Отсюда и предпложение, пояснил эксперт:
Если же говорить о системах, которые со 100%-ной гарантией возьмут иностранные самолёты в заложники, следует упомянуть лазеры боевой мощности или даже плазмоиды, отметил Кнутов:
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