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Русские специально "подмигнули" США с подводной лодки. Баранец объяснил зачем

29 августа 2020, 10:35  •  129 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал обнаружение русской подлодки у берегов Аляски. Эксперт объяснил, зачем русские специально "подмигнули" американцам.
Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски. Ранее сообщалось, что подлодку, когда она всплыла, обнаружили американцы.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец пояснил, что в учениях у боевых подводных лодок бывают разные задачи, зависящие от общего плана и от распоряжений руководителя учений, поэтому обнаружение русского "Омска" не было случайным.
"Подлодка, участвующая в этих грандиозных учениях, которые сейчас проводятся, может всплывать, а может и не всплывать. Но есть один вопрос, которым я затерроризировал сегодня военных: почему атомный подводный крейсер "Омск" всё-таки всплыл и его наблюдали из космоса, с самолётов американцы?" - признался Баранец.
По его словам, первая мысль в такой ситуации у обывателя и даже у обозревателя с 50-летним стажем - произошло ЧП. Но оказалось, что с крейсером "Омск" совсем другая история.
"Я переговорил с некоторыми командирами атомных подлодок, я поговорил с некоторыми командирами дивизий атомных подводных лодок, и все они в один голос говорили мне следующее: атомный подводный крейсер "Омск" отстрелялся, и после этого, по существующим морским правилам, он с разрешения командующего учениями, а руководил учениями не кто-нибудь, а главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, крейсер всплыл и пошёл на доклад", - пояснил Баранец.
Что касается того, насколько сложно обнаружить подводную лодку, то эксперт пояснил - всё зависит от аппаратуры, которая установлена на ней и которая имеется в распоряжении противника.
"Российская подводная лодка имеет гидроакустическую систему и видит противника. Иногда она видит его на более дальнем расстоянии, чем американская. И она потому делает манёвр, "подмигивает" этому американцу и уходит. Американцы потом её ищут. Это называется у моряков "кошки-мышки". Иногда за нашей подводной лодкой американцы гоняются неделями. Такой позорный случай у них произошёл буквально этим летом в Атлантике, когда они обнаружили нашу подводную лодку, кинулись в погоню, но её и след простыл, и они это признали", - рассказал Баранец.
Подлодки обнаруживают с помощью гидроакустической системы, есть и противолодочная авиация, которая в случае обнаружения каких-то подозрительных шумов забрасывает в этот район моря гидробуи и по звукам определяет и месторасположение, и направление, в котором движется объект.
"Наши подводные лодки ходят глубоко, американские буи способны прощупывать воду на уровне, допустим, 200-250 метров, а лодчонка наша идёт на глубине 400-500 метров. Таким образом, всё удаётся, лишь когда подлодка выходит на глубину 50-100 метров. Тогда может ещё. Но мы тоже не дураки, мы тоже, как говорится, информируем подлодку и что там наверху творится. Российские подводные лодки, особенно дизельные, их не зря называли "чёрной дырой" в океане. Американцы прозвали. Потому что нас не берут ни эхолоты, ни локаторы, ни гидроакустические системы. У наших атомных подводных лодок шумность гораздо меньше, нежели у стратегического противника", - рассказал обозреватель.
Немалую роль, отмечает он, играет и искусство маневрирования под водой, а с учётом того, что русские командиры подводных лодок видят под водой противника раньше, они уклоняются от слежки.
"Тут многое зависит от профессионализма, от тактики. Потому что если, к примеру, наши подводники увидели, что им навстречу или в хвост гонится подлодка США, допустим, за километр, то делается специальный манёвр, и в общем-то, дают по газам и уходят от преследования. Это очень важно. Да, американцы за последнее время по всем фронтам - и на суше, и в воздухе, и на море значительно увеличили разведывательную деятельность вокруг наших границ. Но надо отдать должное, без паники и без провокаций, они знают, что русский Иван - очень жаркий парень, горячий", - заключил Баранец.

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