Русские спасли сирийцев от американских солдат. Военные США открыли огонь на поражение

Солдаты США открыли огонь по мирным жителям в Сирии. Срочное вмешательство российских военных позволило остановить бойню. Подробностями случившегося поделился глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Он рассказал, что инцидент произошёл на одном из блокпостов недалеко от города Камышлы. Колонна американских военных отклонилась от маршрута и была остановлена правительственными войсками Сирии. После этого у военнослужащих США возник конфликт с местными жителями.

В какой-то момент американские солдаты открыли огонь по безоружным людям. Жертвой расстрела стал 14-летний мальчик. Ещё один мирный житель получил ранения. Подоспевшие к месту конфликта российские военные остановили бойню и вывели американскую колонну к пункту базирования.

В США оправдали расстрел мирных жителей тем, что американские солдаты якобы действовали в рамках самообороны. В частности, в столкновении с безоружными людьми "пострадал" один военнослужащий США - он поцарапался о своё же оружие.