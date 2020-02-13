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Русские спасли сирийцев от американских солдат. Военные США открыли огонь на поражение
13 февраля 2020, 12:24 • 164 • Политика
Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии. Американские военные открыли огонь на поражение по безоружным сирийцам. Только появление военных России остановило бойню.
Солдаты США открыли огонь по мирным жителям в Сирии. Срочное вмешательство российских военных позволило остановить бойню. Подробностями случившегося поделился глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Он рассказал, что инцидент произошёл на одном из блокпостов недалеко от города Камышлы. Колонна американских военных отклонилась от маршрута и была остановлена правительственными войсками Сирии. После этого у военнослужащих США возник конфликт с местными жителями.
В какой-то момент американские солдаты открыли огонь по безоружным людям. Жертвой расстрела стал 14-летний мальчик. Ещё один мирный житель получил ранения. Подоспевшие к месту конфликта российские военные остановили бойню и вывели американскую колонну к пункту базирования.
В США оправдали расстрел мирных жителей тем, что американские солдаты якобы действовали в рамках самообороны. В частности, в столкновении с безоружными людьми "пострадал" один военнослужащий США - он поцарапался о своё же оружие.
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