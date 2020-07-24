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Русские спасли Израиль от смертельной ловушки своим истребителем - Breaking Defense
24 июля 2020, 20:05 • 76 • В мире
Издание Breaking Defense утверждает, что Россия помогла израильским военным укрыться от смертельной опасности - иранских систем Khordad-3, которые по своим возможностям сопоставимы с "Буками".
Источники Breaking Defense уверяют, будто Израиль обратился к РФ с просьбой урегулировать вопрос с Ираном по поводу Khordad-3, которые представляют для израильских истребителей смертельную угрозу.
В частности, данные комплексы размещены на территории Сирии, а Израиль наращивает авиаудары по иранским силам и их доверенным лицам в САР.
Чтобы предотвратить возможный отпор с земли, представители еврейской армии якобы обратились к русским за помощью. Но вместо прямого разговора с Ираном Москва якобы предпочла применить своеобразную уловку.
Русские воспользовались собственными боевыми самолётами для "прикрытия" воздушного пространства, когда израильская авиация наносила удары по проиранским силам в пригороде Дамаска.
Официально эта информация не подтверждена.
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