Русские спасли Израиль от смертельной ловушки своим истребителем - Breaking Defense

Источники Breaking Defense уверяют, будто Израиль обратился к РФ с просьбой урегулировать вопрос с Ираном по поводу Khordad-3, которые представляют для израильских истребителей смертельную угрозу.

В частности, данные комплексы размещены на территории Сирии, а Израиль наращивает авиаудары по иранским силам и их доверенным лицам в САР.

Чтобы предотвратить возможный отпор с земли, представители еврейской армии якобы обратились к русским за помощью. Но вместо прямого разговора с Ираном Москва якобы предпочла применить своеобразную уловку.

Русские воспользовались собственными боевыми самолётами для "прикрытия" воздушного пространства, когда израильская авиация наносила удары по проиранским силам в пригороде Дамаска.

Официально эта информация не подтверждена.