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Русские создали убийцу военно-морских баз, а США потратили сотни миллионов долларов на игрушку - Леонков

10 марта 2020, 18:35  •  239 • В мире
США потратили сотни миллионов долларов на игрушку, а русские уже создали убийцу военно-морских баз, считает военный эксперт Алексей Леонков.
В своём Telegram-канале специалист указал, что конкурентов российскому беспилотному подводному аппарату "Посейдон" нет.
Британцы и американцы пытаются создать нечто подобное и активно разрабатывают свои аппараты: Orca XLUUV (Extra-Large Unmanned Underwater Vehicle) от компании Boeing и Lockheed Martin и 100ft Royal Navy XLIIV от компании MSubs Ltd (Великобритания).
Последний будет иметь 30 метров в длину и дальность плавания 3000 морских миль. Основное назначение - разведка и противолодочная борьба.
Американский же аппарат по своим характеристикам скромнее: всего 10 м в длину, но зато может проплыть 6500 морских миль.
По сути Orca XLUUV - это беспилотная мини-подлодка, вооружённая торпедами или минами, правда, очень тихоходная - всего 8 узлов. Леонков указывает, что американцы работают над своим беспилотником с 2016 года. На его создание уже ушло несколько сотен миллионов долларов.
Однако боевые возможности западных подводных дронов от этого лучше не стали, так как ограничены прибрежной зоной
"Наш "Посейдон" заточен под задачи возмездия, прорыва подводной обороны, уничтожения военно-морских баз. Американец и британец по сравнению с "Посейдоном" выглядят забавой, которая стоит больших денег", - добавил эксперт.

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