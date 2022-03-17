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Русские солдаты спасли почти 43 тысячи мирных жителей в Мариуполе - Минобороны

17 марта 2022, 23:00  •  106 • Политика
Русские солдаты спасли почти 43 тысячи мирных жителей в Мариуполе, сообщает Министерство обороны России. Именно столько людей безопасно эвакуировано из города.
Русская армия смогла обеспечить безопасный выход 42 992 человек из Мариуполя в ходе проведения гуманитарной операции. Об этом сообщает принадлежащий Минобороны телеканал "Звезда" в своём Telegram.
Русские военные также передали населению 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия. В том числе - детского питания.
Напомним, что 24 февраля Россия начала военную операцию, цели которой - защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В настоящее время силы ДНР и ЛНР продвигаются вперёд с целью взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей, а русские войска блокируют крупнейшие украинские города.

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