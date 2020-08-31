Русские снова погоняли американцев: ВС США провалили "балтийский финт"

Российские самолёты отогнали бомбардировщик США от границ страны. Об этом сообщило Минобороны. ВС США пытались сделать "балтийский финт", однако русские снова погоняли американцев. В этот раз над Балтийским морем появился бомбардировщик США В-52Н.

Напомним, что недавно российские военные преподали урок американцам в Сирии. Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил о стычке американских и российских военных в САР. Судя по опубликованному видео, российская военная машина, похожая на БТР, протаранила американский внедорожник.

Сообщалось, что в результате инцидента пострадал американский экипаж, который вынужден был ретироваться с места столкновения. По версии американских СМИ, российские военные, мол, пошли на таран специально.

Обозреватель РИА ФАН Аббас Джума прокомментировал конфликт. Он считает, что речь идёт о сознательных провокациях американцев. Однако до этого "стороны пытались не доводить ситуацию до раненых". Журналист подчеркнул, что между военными всё равно существует кооперация. Хотя русских пригласила легитимная власть, а американцы присутствуют в Сирии как оккупанты. Американцы пытаются спровоцировать русских, чтобы они сделали ошибку, убеждён обозреватель.