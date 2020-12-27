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Русские снова переиграли американцев: Шутка МИДа рискует стать пророческой
27 декабря 2020, 19:15 • 35 • Политика
Министерство иностранных дел России пошутило над письмом посла США Джона Салливана Санта-Клаусу, в котором дипломат попросил в подарок... вакцину от коронавируса. Русские напомнили, что они снова переиграли американцев, став первыми создателями вакцины. Шутка МИДа рискует стать пророческой на фоне проблем с вакцинацией в США.
Посол США в Москве Джон Салливан ранее разместил написанное от руки письмо Санта-Клаусу, в котором попросил три подарка: новую хоккейную клюшку, вакцину от коронавируса и новые кроссовки.
Министерство иностранных дел России в ответ сообщило, что если Санта-Клаус не справится, то всегда можно обратиться к Деду Морозу. Он с удовольствием подарит послу русскую вакцину от коронавируса, которая разрешена для людей старше 60 лет, хоккейную клюшку компании "ЗаряД" (такими клюшками, как известно, играет президент России Владимир Путин). А что касается кроссовок, МИД советует прислушаться к советам российской телеведущей Тины Канделаки, которая пропагандирует здоровый образ жизни и прекрасно разбирается в спортивной обуви.
Скриншот:Twitter/@mfa_russia
Отметим, что пункт о российской вакцине можно воспринимать как лёгкий подкол американского дипломата.
Ранее власти США заявили, что не будут закупать "небезопасную" российскую вакцину, а разработают свою. Но вакцинация американскими препаратами вызвала ряд проблем. В частности, выяснилось, что обе американские вакцины вызывают тяжёлую аллергическую реакцию у ряда пациентов.
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