Русские снова переиграли американцев: Шутка МИДа рискует стать пророческой

Посол США в Москве Джон Салливан ранее разместил написанное от руки письмо Санта-Клаусу, в котором попросил три подарка: новую хоккейную клюшку, вакцину от коронавируса и новые кроссовки.

Министерство иностранных дел России в ответ сообщило, что если Санта-Клаус не справится, то всегда можно обратиться к Деду Морозу. Он с удовольствием подарит послу русскую вакцину от коронавируса, которая разрешена для людей старше 60 лет, хоккейную клюшку компании "ЗаряД" (такими клюшками, как известно, играет президент России Владимир Путин). А что касается кроссовок, МИД советует прислушаться к советам российской телеведущей Тины Канделаки, которая пропагандирует здоровый образ жизни и прекрасно разбирается в спортивной обуви.

Скриншот:Twitter/@mfa_russia

Отметим, что пункт о российской вакцине можно воспринимать как лёгкий подкол американского дипломата.

Ранее власти США заявили, что не будут закупать "небезопасную" российскую вакцину, а разработают свою. Но вакцинация американскими препаратами вызвала ряд проблем. В частности, выяснилось, что обе американские вакцины вызывают тяжёлую аллергическую реакцию у ряда пациентов.