Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был пр...
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал ото...
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
Главная / Политика

Русские снова переиграли американцев: Шутка МИДа рискует стать пророческой

27 декабря 2020, 19:15  •  35 • Политика
Министерство иностранных дел России пошутило над письмом посла США Джона Салливана Санта-Клаусу, в котором дипломат попросил в подарок... вакцину от коронавируса. Русские напомнили, что они снова переиграли американцев, став первыми создателями вакцины. Шутка МИДа рискует стать пророческой на фоне проблем с вакцинацией в США.
Посол США в Москве Джон Салливан ранее разместил написанное от руки письмо Санта-Клаусу, в котором попросил три подарка: новую хоккейную клюшку, вакцину от коронавируса и новые кроссовки.
Министерство иностранных дел России в ответ сообщило, что если Санта-Клаус не справится, то всегда можно обратиться к Деду Морозу. Он с удовольствием подарит послу русскую вакцину от коронавируса, которая разрешена для людей старше 60 лет, хоккейную клюшку компании "ЗаряД" (такими клюшками, как известно, играет президент России Владимир Путин). А что касается кроссовок, МИД советует прислушаться к советам российской телеведущей Тины Канделаки, которая пропагандирует здоровый образ жизни и прекрасно разбирается в спортивной обуви.
Скриншот:Twitter/@mfa_russia
Отметим, что пункт о российской вакцине можно воспринимать как лёгкий подкол американского дипломата.
Ранее власти США заявили, что не будут закупать "небезопасную" российскую вакцину, а разработают свою. Но вакцинация американскими препаратами вызвала ряд проблем. В частности, выяснилось, что обе американские вакцины вызывают тяжёлую аллергическую реакцию у ряда пациентов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
27 декабря 2020, 00:00
"Готов продолжить лидерство", но: Пашинян сделал заявление об отставке
27 декабря 2020, 09:10
Своих предупредили, чужих - не жалко. Израиль чуть не сбил гражданский самолёт, обстреливая Сирию
27 декабря 2020, 05:30
"Не впервой так шутит": Военкор Коц показал прокол Гордона с предшественником Ходорковского
27 декабря 2020, 15:35
"Развели самого Навального": откуда в деле об отравлении взялся театр имени Леси Украинки
27 декабря 2020, 01:50
Мишустин назвал цену, по какой готов выкупить "памятную вакцину": Премьер обзавёлся "Спутником V"
27 декабря 2020, 15:35
Санду поставили условие: Тирасполь настаивает на присутствии российских миротворцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутат...
27 декабря 2020, 00:00
"Готов продолжить лидерство", но: Пашинян сделал заявление об отставке
27 декабря 2020, 09:10
Своих предупредили, чужих - не жалко. Израиль чуть не сбил гражданский самолёт, обстр...
27 декабря 2020, 05:30
"Не впервой так шутит": Военкор Коц показал прокол Гордона с предшественник...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутата
24 декабря 2020, 02:20
«Пока РФ усохнет, Украина два раза сдохнет»
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
22 декабря 2020, 22:50
Киев провалил спецзадание "Подарок Лаврову". Икона святого Николая не является достоянием Украины
22 декабря 2020, 06:20
Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз
21 декабря 2020, 10:10
Время расплаты для Эрдогана пришло
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.