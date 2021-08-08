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Русские смогут полететь на популярные курорты спустя шесть лет после остановки авиасообщения
08 августа 2021, 23:20 • 79 • Политика
Русские смогут полететь на популярные египетские курорты спустя шесть лет после остановки авиасообщения. Речь о Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Регулярные прямые рейсы из Москвы возобновятся с 9 августа.
Авиакомпания EgyptAir откроет прямые рейсы между Москвой и курортами на Красном море - Шарм-эш-Шейхом и Хургадой, указано в заявлении перевозчика.
Еженедельно будет выполняться семь перелётов, четыре в Хургаду и ещё три в Шарм-эш-Шейх. Первый самолёт отправится из столицы России в Хургаду в 09:00 9 августа.
С этой же даты с курортами Египта восстановит сообщение компания "Россия". Перевозчик организует по пять рейсов каждую неделю на обоих направлениях.
Допуски на регулярные перелёты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх от Росавиации получили ещё семь авиакомпаний. Они смогут запустить рейсы, когда антиковидный оперативный штаб разрешит нарастить объём авиасообщения с этими египетскими городами.
Напомним, перелёты из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх были приостановлены около шести лет назад - после крушения борта "Когалымавиа" в воздухе над Синаем.
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