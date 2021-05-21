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Русские случайно доказали: "Нам фейки не страшны"
21 мая 2021, 11:35 • 64 • Политика
Дмитрий Песков выступил перед участниками марафона с лекцией о fake news (лживых новостях).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил перед участниками марафона "Новое знание" с лекцией о fake news (лживых новостях).
- рассказал Песков.
По его словам, fake news в виде оружия "применяется против нашей страны". Пресс-секретарь отметил, что в России с этой проблемой "борются наши профессионалы".
В ходе лекции возникли технические проблемы, и что-то пошло не так. Песков пошутил перед аудиторией:
Представитель Кремля отметил, что "мы живём в мире, где правда и ложь идут рука об руку".
"Очень важно не прекращать попытки отличить правду от лжи, очень важно не дать лжи завладеть твоим умом. Противопоставить этому можно только знания и профессионализм", - посоветовал аудитории Песков. Об этом сообщает ТАСС.
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