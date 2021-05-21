Русские случайно доказали: "Нам фейки не страшны"

Дмитрий Песков выступил перед участниками марафона с лекцией о fake news (лживых новостях).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил перед участниками марафона "Новое знание" с лекцией о fake news (лживых новостях).

Конечно, fake news, говоря по-русски, это оружие. Это очень неправильная и очень опасная штука,

- рассказал Песков.

По его словам, fake news в виде оружия "применяется против нашей страны". Пресс-секретарь отметил, что в России с этой проблемой "борются наши профессионалы".

В ходе лекции возникли технические проблемы, и что-то пошло не так. Песков пошутил перед аудиторией:

С таким качеством интернета нам фейки не страшны - они просто не будут работать.

Представитель Кремля отметил, что "мы живём в мире, где правда и ложь идут рука об руку".

"Очень важно не прекращать попытки отличить правду от лжи, очень важно не дать лжи завладеть твоим умом. Противопоставить этому можно только знания и профессионализм", - посоветовал аудитории Песков. Об этом сообщает ТАСС.