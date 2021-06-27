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Русские шпионы снова растревожили Чехию: президент страны пошёл против правительства

27 июня 2021, 18:20  •  104 • Политика
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вновь обвинил Россию в причастности к взрывам во Врбетице.
В Чехии глава правительства Андрей Бабиш вновь заявил, что к ЧП во Врбетице, где взорвались военные склады, причастны спецслужбы России.
"Мы (правительство Чехии) убеждены, что это (пожары после взрыва складов во Врбетице) было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо (для страны)", - утверждает Бабиш в интервью телеканалу CNN Prima News.
Так премьер Бабиш отреагировал на заявления президента Чехии Милоша Земана, который ранее отметил, что необходимо изучить все версии происшествия. Земан отметил, что взрывы могли быть вызваны попыткой скрыть недостачу боеприпасов или из-за неправильного обращения с оружием.
Премьер обещал, что правительство обсудит с президентом расхождение во взглядах.
Между Чехией и Россией 17 апреля начался дипломатический скандал после того как Бабиш обвинил Россию в причастности ко взрывам на складах боеприпасов. Страны выслали практически весь состав дипломатического корпуса. Позднее стороны договорились довести численность сотрудников посольства до одинакового количества с 1 июня.

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