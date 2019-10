Русские шпионы проявляют активность. Перед выборами в США • 104 • Аналитика И снова неуловимые

Сегодня буду писать очень серьезную статью. На очень серьезную тему. Многие просили меня раскрыть секреты российских спецслужб и то, почему все эти разведчики, диверсанты и прочие, кто связан с ГРУ и ФСБ, неуловимы. Начну с очень-очень секретного доклада Разведывательного управления армии США о методах засекречивания, применяемых в российской армии. Чтобы стали понятны причины неуловимости.









В Сирии поймали двух европейцев, которые явно не были местными жителями. И как раз в это время в расположении союзников американцев сожгли все «Хамви». Понятно, что подозрение упало именно на этих типов. Однако проверка на детекторе лжи дала неожиданный результат. Невиновны по всем пунктам! Самые мирные граждане из всех вокруг. Отпустили задержанных.



Все так бы и закончилось, если бы не случай. Уже сидя в машине, перед шлагбаумом с видеокамерой один из европейцев сказал по русски: «Вася, я, кажется, все понял. Эти машины, которые мы спалили прошлой ночью, называются «Хамви»!» И уехали куда-то. А американцы пока переводили то, что сказали… Так и не нашли, короче, никого.



Думаю, вы поняли, что речь пойдет о тех самых ребятах, которые способны на все и могут все. О совершенно секретных подразделениях ГРУ и ФСБ. Подразделениях настолько засекреченных, что сами военнослужащие не знают ничего о месте своей службы.



Помните скандал с отравлением Скрипалей? Западные спецслужбы наконец-то раскрыли неопровержимые факты участия ГРУ в этом отравлении. Более того, установлена воинская часть, откуда на Запад засылают всех этих диверсантов и прочих шпионов. Эта часть находится в Москве на 11-й Парковой. Войсковая часть номер 29155! Кстати, раскрыть эту часть, как и ещё парочку таких же неизвестных никому частей, помог президент России Владимир Путин!



Находится эта в/ч прямо на территории тоже глубоко секретного 161-го Центра подготовки ГРУ МО РФ на востоке Москвы. Прямо так, за бетонным забором, и спрятана. Не то что воинские части в демократических странах. Гуляй по территории куда хочешь. А тут забор! Правда, между нами, бетонный забор почему-то выглядит примерно так же, как забор заброшенного завода. Причем заброшенного ещё в начале перестройки.



Хотя любой мало-мальски мыслящий человек прекрасно понимает, что люди в маскхалатах, с ветками на касках и в балаклавах точно разведчики. А именно такие люди по утрам входят в серые, малозаметные ворота. Кстати, раскрою ещё одну военную тайну для наших американских шпионов. Этот учебный центр ещё в советское время готовил сотрудников специальных служб для иностранных государств. Так что, возможно, кто-то из тех, советских шпионов сейчас сидит у вас в соседнем кабинете. Но я этого не писал.



Так как же мог профессиональный контрразведчик Путин выдать государственную тайну? А дело было так. В 2012 году МО РФ назначил дополнительные выплаты «за особые достижения в службе» военнослужащим трех войсковых частей: в/ч 29155, в/ч 74455 и в/ч 99450. Последнему посыльному в Пентагоне понятно, что какой-нибудь инженерной или танковой части таких выплат не видать никогда.



А любому дураку ясно, что эти войсковые части занимаются именно диверсиями. В/ч 29155 — страшные убийцы, которые действуют в любой точке мира и неуловимы просто потому, что не знают, в какой точке они находятся. В/ч 74455 угробила Хилари Клинтон на выборах 2016 года своими вмешательствами в эти самые выборы (это точно известно любому западному обывателю). Ну а в/ч 99450 — это те самые «зеленые человечки», которые захватили Крым в 2014 году!



Раскроем военные тайны

Внимательный читатель, прочитав то, что написано выше, уже задался вопросом: что курит автор? Отвечу: ничего. И даже не пьет ничего. Но зато читает иностранную прессу. Те «факты», о которых вы прочитали, изложены в статье американской газеты «Нью-Йорк Таймс» под названием «Top Sekret Russian Unit Seeks to Destabilize Europe Officials Say», написанной журналистом Майклом Швирцем.



Не секрет, что сегодня в нашей прессе, особенно со стороны украинских пропагандистов, появилась новая «фишка» — ссылаться на слова российского президента. Увы, но это не изобретение украинцев, это «гуманитарная помощь» из США. Швирц, в частности, приводит слова Владимира Путина о попытках сломать стратегический паритет:

«Конфликтный потенциал в мире, к сожалению, растет. В ход идут провокации и откровенная ложь, предпринимаются попытки сломать стратегический паритет».



Ещё веселее выглядит такой тезис автора:



«В 2006 году Путин подписал закон, легализующий целенаправленные убийства за рубежом, в том же году в Лондоне группа российских убийц использовала радиоактивный изотоп для убийства Александра Литвиненко, еще одного бывшего российского агента».



Как-то странно сегодня читать о том, что уже никому не интересно. «Весь мир» уже все знает и доказательства вроде «нас доподлинно известно и у нас есть неопровержимые факты, которые мы вам не можем показать» тоже всех достали до колик. Да и закон несколько о другом — о разрешении использовать российские ВС за рубежом. Но для американцев это не важно.



Эх, раскрывать военные тайны, так раскрывать. Мне вот непонятно, как сверхсекретная часть 74455 могла свалить кандидата в президенты Клинтон. Между нами говоря, часть действительно секретная. Замаскированная под научный центр криптографии. Москвичи видят этот рассадник шпионов на Комсомольском проспекте и улице Свободы. Маскируются сотрудники центра мастерски. Очки с линзами а-ля бинокли, умные лица, хилые фигуры. А сами, оказывается, зверье зверьем. Америкой могут управлять!



Да, чуть не забыл о тех самых крымских «зеленых человечках» и их гнезде — воинской части 99450. Не буду детально рассказывать об этой структуре. Американские разведчики знают больше. Но вот то, что в/ч 99450 имеет отношение к «зеленым» любителям кошечек (даже в памятнике увековечили… кошку) и фотографиям с красивыми крымчанками, — факт! И находится этот объект… на Кубе! В смысле называется «Куба». Точнее, Кубинка-2. Да и называется совсем не грозно: Командование сил специальных операций. Но об этом тоже молчок.



Только вот что-то совсем плохо работают наши суперсекретные агенты. Из рук вон как плохо! Провал за провалом. Вот что сообщает американская газета, устами Майкла Швирца:

«Сначала началась кампания по дестабилизации в Молдавии, затем последовало отравление торговца оружием в Болгарии, а потом — неудавшийся государственный переворот в Черногории. В прошлом году в Великобритании было совершено покушение на бывшего агента российской разведки с использованием нервно-паралитического вещества. …работники западных спецслужб пришли к выводу, что эти операции, а возможно, и многие другие, проводились в рамках скоординированной и продолжающейся кампании по дестабилизации ситуации в Европе, проводимой элитным подразделением в составе российской разведывательной системы, имеющим навыки осуществления подрывной деятельности, саботажа и совершения убийств».



Гнать надо таких диверсантов поганой метлой из разведки. Ничего не могут, кроме провалов и постоянной дискредитации родной конторы. Хотя руководят ими действительно специалисты старой школы. К примеру, (информация не проверена, поверим забугорным шпионам) командир в/ч 21955 генерал Андрей Аверьянов в целях маскировки проживает в обычной «хрущевке» и ездит на работу на стареньких советских «Жигулях». Вот это школа!



Описывать идиотизм можно бесконечно. То, что известно зеленому лейтенанту ССО с оценкой по спецподготовке «удов.», большинству обычных людей просто непонятно. Вроде собственной страницы в Интернете у командиров и сотрудников центра, на которой они вываливают собственные фото и факты их собственной жизни (именно на такие источники ссылаются американцы). Кто кого покатает



У меня возникает другой вопрос. Зачем опять мешают отстоявшееся дерьмо в бочке? Чтобы вновь завоняло? Зачем поднимают давно уже забытые события, причастность к которым не доказана никем и ничем? Зачем создают образ русских садистов?



Майкл Швирц в своей статье как-то «случайно», не акцентируя внимания, привел цитату отставного офицера военной разведки США, бывшего атташе по вопросам обороны в посольстве США в Москве Петера Цвака (Peter Zwack):

«Я думаю, мы забыли, насколько по своей сути жестокими могут быть русские»!



Да, русские могут быть не только добрыми, белыми и пушистыми. Мы можем быть и жестокими. Жестокими к тем, кто хочет нас убить. Жестокими к тем, кто хочет уничтожить нашу страну. Жестокими к тем, для кого мы просто исторический мусор. Потому и существуем на этой планете уже больше 1000 лет. И будем существовать. Чужой славы нам не надо. Своей за тысячелетие накопилось столько, что девать некуда.



Источник