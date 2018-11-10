Русские шпионы: Австрия нашла алиби для продления санкций ЕС

В Австрии обвинили отставного полковника в шпионаже в пользу России. Это произошло почти сразу после того, как в Вене с особой миссией побывал эмиссар из Госдепа и в преддверии продления Евросоюзом антироссийских санкций

Автор:

Гасанов Камран

Год назад в Австрии к власти пришли консерваторы и националисты, говорившие и до, и после выборов о нормализации отношений с Россией и даже отмене санкций ЕС. Прежде всего это касается Австрийской свободной партии (FPÖ), которую представляет глава МИД Карин Кнайсль. Летом она пригласила в качестве почетного гостя на свою свадьбу Владимира Путина и даже станцевала с ним, оставив жениха без внимания. Впрочем, и глава правительства Себастьян Курц тоже любезно отзывался о России и за полгода канцлерства аж два раза бывал в Кремле. Австрия — одна из немногих стран ЕС, отказавшихся выслать российских дипломатов по «делу Скрипалей».

Но сегодня между Москвой и Веной пробежала черная кошка. В австрийском Зальцбурге выдвинули уголовное обвинение в отношении 70-летнего отставного полковника по наводке немецкой разведки. Якобы в течение 30 лет он передавал Москве секретную информацию о миграционном кризисе, военной авиации и артиллерийских системах и заработал на этом 300 тысяч евро. Глава австрийского МИДа Карин Кнайсль отменила визит в Россию. Курц назвал «неприемлемым» действия России и намекнул на ухудшение отношений.