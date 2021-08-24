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Русские семьи под ударом: Отец Фёдор Лукьянов о подводных камнях новой инициативы Пушкиной
24 августа 2021, 19:00 • 110 • Политика
Русские семьи оказались под ударом из-за новой инициативы Оксаны Пушкиной. Отец Фёдор Лукьянов предупредил о подводных камнях законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, продвигаемого депутатом.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина анонсировала очередные изменения в законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Не могу молчать".
Инициатива предполагает, что в случае, если правоохранительные органы находят доказательство тому, что насилие имеет место в семье, все пострадавшие получают защиту.
Вот как парламентарий это объясняет: полиция приезжает, находит подтверждение тому, что не только ребёнка бьют, но и мать, и тогда включается закон. Так, агрессор получает предписание, которое в первую очередь защищает мать. Затем - с её согласия - полиция может выдать защитное предписание, которое будет охранять ребёнка.
По словам Пушкиной, законопроект уже готов. Она также выразила надежду, что новый созыв Госдумы его примет. Ведущая "Первого русского" заметила, что в декларируемом депутатом, на первый взгляд, можно обнаружить какое-то здравое зерно. Однако есть ощущение, что за слоем красивых слов скрывается нечто тревожное.
Это впечатление разделил гость студии - председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов:
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