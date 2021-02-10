«Русские, сдавайтесь»: в Киеве нацисты вновь требовали закрытия телеканала «Наш»

Во вторник, 9 февраля, представители нацистских организаций снова собрались под телеканалом «НАШ». На этот раз радикалы не анонсировали акцию в соцсетях, поэтому она вышла совсем уж мизерной: к телеканалу подошли всего десяток человек.Они потребовали, чтобы «русские сдавались» и ведущие прямого эфира (телеканал продолжает вещание в Сети) вышли к собравшимся. Кроме того, нацисты требуют закрыть телеканал. «НАШ» обвиняют в якобы пророссийской позиции — из-за ряда эфиров в поддержку трех каналов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ранее попали под санкции.Как и в прошлый раз, организовал пикет главарь нацистской группировки «С-14» Евгений Карась. Это уже третий визит радикалов к телеканалу «НАШ» — и столь же непродолжительный, как и предыдущий. По прошествии часа у стен телеканала нацисты заметили машину полиции, после чего нестройным рядом удалились.