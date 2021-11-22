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Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
22 ноября 2021, 13:45 • 510 • Политика
Украина хотела бы получить ещё больше денег от России за транзит газа. А ещё Киев настаивает на продолжении войны с Москвой. Как оба этих предложения укладываются в головах киевских начальников?
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что Киев заинтересован в продлении договора на транзит газа из России через всю украинскую территорию. Впрочем, переговоры Шмыгаль предпочитает вести не с нашей страной, а с европейскими партнёрами.
Украинская сторона хотела бы нарастить транзит газа вдвое - до 55 миллионов кубометров в сутки, а новый контракт, как считает Шмыгаль, должен быть заключён на 15 лет. Другими словами, Украина надеется на долгосрочные взаимовыгодные отношения с Россией, но... грозит войной. Об этом говорит уже глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Как известно, в голове Буданова Россия готовится напасть на Украину, а сам главный разведчик Незалежной уже отражает атаки - правда, снова в голове.
На удивительные заявления обратил внимание автор блога "Голос Мордора".
- задал риторический вопрос автор сообщения.
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