Украина хотела бы получить ещё больше денег от России за транзит газа. А ещё Киев настаивает на продолжении войны с Москвой. Как оба этих предложения укладываются в головах киевских начальников?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что Киев заинтересован в продлении договора на транзит газа из России через всю украинскую территорию. Впрочем, переговоры Шмыгаль предпочитает вести не с нашей страной, а с европейскими партнёрами.

Украинская сторона хотела бы нарастить транзит газа вдвое - до 55 миллионов кубометров в сутки, а новый контракт, как считает Шмыгаль, должен быть заключён на 15 лет. Другими словами, Украина надеется на долгосрочные взаимовыгодные отношения с Россией, но... грозит войной. Об этом говорит уже глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Как известно, в голове Буданова Россия готовится напасть на Украину, а сам главный разведчик Незалежной уже отражает атаки - правда, снова в голове.

На удивительные заявления обратил внимание автор блога "Голос Мордора".

Мне интересно - как у них всё это в головах совмещается?

- задал риторический вопрос автор сообщения.