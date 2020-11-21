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Русские сбегут из Приднестровья при одном условии

21 ноября 2020, 15:10  •  374 • Политика
Тирасполь. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Участник войны в Донбассе напомнил, что регион окружают политические враги
Военный конфликт в Приднестровье приведет к захвату региона за два дня, что в итоге выльется в массовую дискриминацию в отношения русскоязычных жителей. Соответствующее мнение выразил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.
По словам участника военных действий в Донбассе, русскоязычное население подвергнется насилию, и большая часть угнетенных жителей покинет регион. Избранный президент Молдавии Майя Санду возьмет курс на сближение с Бухарестом, чтобы присоединиться к Румынии. Тем самым Кишинев подготовит почву для дискриминации русских.
Стрелков добавил, что РФ не станет рассматривать возможность выведения миротворческого контингента из региона. Тем не менее, положение Приднестровья достаточно уязвимо, так как регион окружен странами, испытывающими к нему политическую враждебность.
"Нет шансов на удержание Приднестровья военным путем", – выразил уверенность экс-глава Минобороны ДНР в интервью URA.ru.
По словам Стрелкова, малая площадь территории делает невозможным наступление даже в течение нескольких дней.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что выступает за выведение российских миротворцев из Приднестровья. Также политик выразила несогласие со словам действующего главы республики Игоря Додона о федерализации Молдовы.

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