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Русские сапёры подорвали пещеру террористов в Сирии

19 мая 2021, 02:45  •  88 • В мире
Сапёры из России и Сирии подорвали пещеру террористов их же боеприпасами. Подземные катакомбы располагались в провинции Хама.
Подполковник инженерной службы Вооружённых сил России Антон Тимофеев в ходе брифинга рассказал, что ещё в 2019 году при отступлении боевики оставили боеприпасы в схронах города Кафр-Зайты. Их тайные хранилища были обнаружены, содержимое отвезено в пещеру.
Сирийские сапёры уложили боеприпасы, а потом совместно с русскими коллегами подорвали подземные катакомбы.
"Чтобы в дальнейшем боевики и незаконные вооружённые формирования не могли её (пещеру. - Ред.) никак использовать", - объяснил Тимофеев.
Всего катакомбы занимали площадь примерно 100 квадратных метров.
Город Кафр-Зайта был освобождён в 2019 году. Он до сих пор разрушен. Улицы завалены обломками строений. Правительственные войска Сирии ведут разминирование улиц. Все боеприпасы на грузовиках вывозятся за пределы города. Все мины и снаряды закладывают в подземные убежища террористов, чтобы потом их взорвать. Катакомбы обычно используются незаконными вооружёнными формированиями для содержания пленных, лечения своих солдат, планирования диверсий. Нередко в таких укрытиях есть запасы воды, вентиляция, а иногда интернет и электричество.

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