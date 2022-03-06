|
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
06 марта 2022, 02:45 • 171 • Политика
Объекты Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные в Харькове и Изюме, уничтожаются русской авиацией.
Telegram-канал Readovka сообщил о начале авиационной атаки армии России по военным объектам в украинских городах Харьков и Изюм.
"Работайте, братья!" - поддержал русских лётчиков журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале.
Официальных подтверждений данной информации пока нет.
Подпишитесь на нас
171
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 марта 2022, 06:50
|
28 февраля 2022, 14:20
|
28 февраля 2022, 08:30
|
27 февраля 2022, 22:35
|
01 марта 2022, 09:10
|
27 февраля 2022, 15:20
|
28 февраля 2022, 16:05