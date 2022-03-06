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Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник

06 марта 2022, 02:45  •  171 • Политика
Объекты Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные в Харькове и Изюме, уничтожаются русской авиацией.
Telegram-канал Readovka сообщил о начале авиационной атаки армии России по военным объектам в украинских городах Харьков и Изюм.
"Работайте, братья!" - поддержал русских лётчиков журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале.
Официальных подтверждений данной информации пока нет.

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