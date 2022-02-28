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Русские самолёты под арестом: Рогозин начистоту высказался о запрете ЕС

28 февраля 2022, 16:05  •  498 • Политика
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин начистоту высказался о запрете ЕС для русских самолётов приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза. "То есть речь идёт о фактическом аресте парка самолётов российских авиакомпаний", - прояснил ситуацию чиновник.
Напомним, ранее Евросоюз ввёл против России очередные жёсткие санкции, связанные со спецоперацией на Украине. На этот раз под удар попала отечественная авиация. Нашим самолётам запретили приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратил внимание на ключевое слово в вышеуказанном запрете ЕС: русским самолётам запретили даже взлетать.
"То есть речь идёт о фактическом аресте парка самолётов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран Евросоюза", - начистоту высказался чиновник у себя в Telegram-канале.
В то же время Рогозин особо заострил внимание на том факте, что "авиакомпания "Роскосмоса" (ПО "Космос") использует самолёты только российского производства (Ту-204, Ил-76 и другие) и никоим образом не зависит от западных санкций".
Глава Роскосмоса подчеркнул, что здесь "всегда принимали во внимание колоссальные риски технологической зависимости от Запада и делали ставку на отечественного производителя".
"Россия была великой авиационной державой. Сейчас её вынуждают вновь ею стать. Звучит странно, но так и есть", - резюмировал чиновник.

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