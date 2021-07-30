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Русские самолётами тушат пожары в Турции. Местных задело: "Мы платим за это"
30 июля 2021, 01:55 • 111 • В мире
В Турции уже четыре человека стали жертвами бушующих в курортных зонах пожаров. Помогать в тушении местным прибыли и самолёты из России.
Десятки пожаров сейчас пытаются потушить в Турции: из-за жары вспыхнули леса. Последние два дня на южных курортах страны - сильный дым, из-за которого люди вынуждены прятаться в гостиницах.
По информации турецкого министра сельского хозяйства Бекира Пакдемирли, жертвами пожаров стали уже четыре человека. Известно также о более чем 180 пострадавших.
В тушении горящих лесов задействована и наземная техника, и самолёты. Россия предоставила помощь турецким коллегам.
На странице посольства России в Анкаре разместили видео, как наши экипажи помогают тушить пожар. "Героическая работа российских экипажей по тушению пожаров в Турции", - говорится в подписи.
Впрочем, местных это задело. В комментариях под видео пользователи подчёркивают, что турки платят за эту помощь, и высказывают негодование в адрес властей республики.
"Какая благодарность за услугу, которую мы получаем за деньги? Сможем ли мы сделать это намного экономичнее за счёт собственных средств?", "Вообще-то, у нас много пожарных самолётов, но они почему-то не используются. Спасибо за вашу помощь", "Это не бесплатно, мы заплатим за это", "Ценность, которую россияне придают своим местам отдыха, превышает ценность, которую турки придают своей земле", - пишут комментаторы в Twitter.
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