Русские сами себе вынесли приговор? Бояков задал неудобные вопросы о героях России

Численность населения России к концу 2020 года рекордно сократится за последние 14 лет - на 158 тысяч человек - из-за пандемии COVID-19, говорится в проекте плана правительства по достижению национальных целей развития России. Ситуацию обсудили обозреватель Царьграда Юрий Пронько и художественный руководитель МХАТа им. Горького Эдуард Бояков.

Последний считает, что проблема убыли населения страны в первую очередь связана с отсутствием государственной культурной политики. Нужны правильная система образования, правильная экспертиза. Нужно формирование экспертного круга, считает Эдуард Бояков.

"Потому что великих поэтов выбирали. Твардовского не назначили главным поэтом. Но он и не сам стал. Его выбирали. Его продюсировали, его поддерживали. Как молодой талант, как корреспондента военного. И вырос вот этот действительно великий поэт. А после великого поэта было другое поколение, были шестидесятники. И Окуджава. Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Бродский. Величайшие поэты, огромные. Это камни, это горы. Это огромные фигуры", - отметил худрук МХАТа в эфире Царьграда.

Сейчас же, по словам Эдуарда Боякова, подобные фигуры отсутствуют. А страна, которая живёт без поэта на вершине культурной пирамиды, она обречена на деградацию, и следовательно, она обречена на вырождение, отметил гость студии.

"Зачем нам рожать детей, если у нас песен своих нет? Если мы перестали за столом песни петь. Если мы перестали колыбельные на русском петь. Если мы на день рождения приходим и говорим: "Happy birthday to you…" Это приговор, всё. Мы становимся окончательно деградирующей такой какой-то колонией на задворках", - объяснил художественный руководитель МХАТа.

Государство должно поддерживать и создавать, участвовать в создании культурных героев. Наряду с медиа, с гражданским обществом, с учёными. И должны создаваться платформы, на которых можно разговаривать об этом.