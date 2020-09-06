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Русские сами себе вынесли приговор? Бояков задал неудобные вопросы о героях России
06 сентября 2020, 12:55 • 147 • Политика
Население России рекордно сократится из-за пандемии COVID-19. "Зачем нам рожать детей, если у нас песен своих нет? Если мы перестали за столом песни петь. Если мы перестали колыбельные на русском петь. Если мы на день рождения приходим и говорим: "Happy birthday to you…" Это приговор, всё", - эмоционально прокомментировал ситуацию художественный руководитель МХАТа им. Горького Эдуард Бояков.
Численность населения России к концу 2020 года рекордно сократится за последние 14 лет - на 158 тысяч человек - из-за пандемии COVID-19, говорится в проекте плана правительства по достижению национальных целей развития России. Ситуацию обсудили обозреватель Царьграда Юрий Пронько и художественный руководитель МХАТа им. Горького Эдуард Бояков.
Последний считает, что проблема убыли населения страны в первую очередь связана с отсутствием государственной культурной политики. Нужны правильная система образования, правильная экспертиза. Нужно формирование экспертного круга, считает Эдуард Бояков.
Сейчас же, по словам Эдуарда Боякова, подобные фигуры отсутствуют. А страна, которая живёт без поэта на вершине культурной пирамиды, она обречена на деградацию, и следовательно, она обречена на вырождение, отметил гость студии.
Государство должно поддерживать и создавать, участвовать в создании культурных героев. Наряду с медиа, с гражданским обществом, с учёными. И должны создаваться платформы, на которых можно разговаривать об этом.
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