Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт

При помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon США сумели завладеть частотами российских зенитных систем С-400 в Сирии, настаивают авторы Free News. Будто бы даже получена первая информация, однако пока разобраться с расшифровкой кода не удаётся, отмечает автор публикации. Подчёркивается, что частоты взломали у российской базы Хмеймим. Официальные представители России пока не комментировали подобные заявления издания.

В распоряжении издания Free News есть лишь комментарий члена Совета высшего офицерского состава организации "Офицеры России", заслуженного пилота России Юрия Сытника. Он говорит, что американцы "списывают наши частоты, списывают комплексы, которые начинают разворачивать против него". Против кого их разворачивают, неясно. Однако отмечено, что С-400 "отгоняют", потому что "им нужно расшифровать наши комплексы".

"Это обычная практика. Они проверяют нашу способность отогнать. Идёт разведка".

Free News в своей публикации добавляет, что теперь США смогут "обходить радары", "загрязнять эфир помехами", а также "создавать несуществующие цели". Царьград пытается уточнить информацию, как в официальных источниках, так и у экспертов.