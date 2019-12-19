Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Африка под контролем Макрона: оппозицию пытают и лишают Родины
"Выстрелили и сразу попытались скрыться": Истребители США странно ата...
Зеленский поставил точку в вопросе особого статуса для Донбасса. Пока на год
"Эпидемию минёров" на Украине хотят "лечить" сроками и конфи...
Главная / Политика

Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт

19 декабря 2019, 00:54  •  104 • Политика
По словам Юрия Сытника, разведка США захватила наши частоты в Сирии, и теперь русские С-400 в заложниках у американцев. Эксперт дал понять, что теперь военные проверяют нашу способность отогнать комплексы, и это "обычная практика".
При помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon США сумели завладеть частотами российских зенитных систем С-400 в Сирии, настаивают авторы Free News. Будто бы даже получена первая информация, однако пока разобраться с расшифровкой кода не удаётся, отмечает автор публикации. Подчёркивается, что частоты взломали у российской базы Хмеймим. Официальные представители России пока не комментировали подобные заявления издания.
В распоряжении издания Free News есть лишь комментарий члена Совета высшего офицерского состава организации "Офицеры России", заслуженного пилота России Юрия Сытника. Он говорит, что американцы "списывают наши частоты, списывают комплексы, которые начинают разворачивать против него". Против кого их разворачивают, неясно. Однако отмечено, что С-400 "отгоняют", потому что "им нужно расшифровать наши комплексы".
"Это обычная практика. Они проверяют нашу способность отогнать. Идёт разведка".
Free News в своей публикации добавляет, что теперь США смогут "обходить радары", "загрязнять эфир помехами", а также "создавать несуществующие цели". Царьград пытается уточнить информацию, как в официальных источниках, так и у экспертов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
19 декабря 2019, 00:54
Четыре миллиона за девять лет: Бегство из Украины набирает обороты
18 декабря 2019, 21:39
НАТО готовится к военному конфликту - это "единственное верное" мнение - Кремль
19 декабря 2019, 00:54
"В качестве Деда Мороза или…": Медведев пошутил с депутатами, говоря о своей "большой радости"
18 декабря 2019, 16:24
Москва призывает Токио принять меры по недопущению повторения инцидента с рыбаками
19 декабря 2019, 00:54
Россия показывает силу - они начинают скулить: Генерал-майор ФСБ разоблачил трусливую натуру членов НАТО
18 декабря 2019, 15:09
НАТО готовится к войне, но не в ближайшие 30 лет
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2019, 00:54
"Идите туалеты убирать": Украинский политолог пожаловался Соловьёву, как ма...
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте д...
19 декабря 2019, 00:54
Как 30 лет назад убивали Чаушеску
19 декабря 2019, 00:39
«Вывести ситуацию в медийное поле»: добьётся ли Трамп снятия обвинений с членов своег...
19 декабря 2019, 00:54
Выстрелили и сбежали - "нарываются на конфликт": в странной атаке русской б...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 декабря 2019, 05:09
Китай послал WADA, а Россия оправдывается (Руслан Осташко)
17 декабря 2019, 03:24
Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Украины напомнили о невыполненных обещаниях
13 декабря 2019, 11:24
Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
14 декабря 2019, 10:24
"Прихватил чашку": Проукраинский эксперт отомстил за запрет гавкать в российском эфире
15 декабря 2019, 12:24
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
18 декабря 2019, 11:54
Газовая алчность Киева грозит новым Чернобылем
16 декабря 2019, 10:54
«Не отменён, а поставлен на паузу»: участник эксперимента по пересадке головы Валерий Спиридонов — о судьбе проекта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.