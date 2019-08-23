Русские С-400 окончательно закрыли дорогу американским Patriot в Турцию? Белый дом прикрывает сделку

Теперь Соединенные Штаты не будут больше навязывать Турции сделку по своим противоракетным комплексам Patriot. Администрация президента Дональда Трампа официально отозвала свое предложение по продаже американской системы ПРО.

Это подтвердил СМИ и неназванный представитель Госдепартамента США.

"Мы постоянно заявляем Турции, что наше последнее предложение по Patriot не будет принято, если состоится поставка системы С-400. Срок действия нашего предложения истек", - цитирует чиновника The Hill.

Судя по словам представителя Госдепа, именно русские С-400 окончательно закрыли дорогу американским Patriot в Турцию. Отзыв предложения по покупке американских ракетных комплексов – это пока последний "ответ" на приобретение Анкарой российских систем.

Удар не первый. Но последний?

Напомним, для Анкары отзыв предложения по Patriot - не первый удар от Вашингтона. Ранее США выкинули Турцию из программы самолетов F-35, а турецкие компании исключили из производственной цепочки по этому истребителю.

Впрочем, отказ Штатов, судя по всему, не сильно расстроил Турцию: теперь она обратила внимание на российские самолеты Су-35. В Анкаре уже идёт обсуждение сотрудничества по Су-35 и возможной сделки по приобретению этих истребителей.

Ждать ли санкций?

Турция, напомним, отвергла требование США разорвать договор с Россией о покупке зенитно-ракетных комплексов C-400.

В турецкой прессе, что одним из главных требований Вашингтона был отказ Анкары от приобретения российских систем ПРО. В случае неповиновения США пригрозили Турции введением санкций.

Однако стоит ли Анкаре ждать американских рестрикций?

Закон о противодействии Америки противникам посредством санкций требует рестрикций против тех, кто ведет дела с оборонной промышленностью России. Но администрация Трампа еще не объявила санкции против Турции, несмотря на призывы законодателей обеих сторон, напомнила газета The Hill.

Издание же отмечает, что на публике Трамп выразил симпатию к позиции Турции, возложив вину на администрацию Обамы за то, что она не продала Турции систему Patriot.