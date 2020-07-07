Русские С-400 испытали на американских самолётах

По информации портала Fighter Jets World, русские системы разметили на авиационной базе Мюртед. В то же время, американские истребители, державшие курс на Ближний Восток, пролетали в 170 - 200 километрах от этой базы. После проведения тестов Анкара заявила о результатах.

Никакие претензии к русским С-400 предъявлены не были. Таким образом, можно сделать вывод, что тесты прошли успешно, отмечено в материале.

Напомним, русские С-400 стали предметом спора во взаимодействии Турции и США. Турция настаивает на контракте с Россией. Однако США занимаются откровенным шантажом. Впрочем, пока сила на стороне Анкары. Страна не отказывается от контракта с Россией, настаивая, что имеет полное право купить наше вооружение. В то же время, США пытаются давить по линии НАТО. Поскольку Турция является членом альянса.