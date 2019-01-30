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Русские С-300 в Сирии против израильских «беспилотников-камикадзе»

30 января 2019, 01:09  •  65 • Политика
Сирия усилила свои системы ПВО после ракетных ударов Израиля 21 января,  развернув российские комплексы «Панцирь-С», «Оса» и «Стрела». Вскоре Дамаск может задействовать переданные Россией  ЗРК С-300. Почему Израиль перестал наносить ракетные удары, и насколько Сирия защищена от израильских БПЛА?
Автор:
Гасанов Камран
Последние ракетные удары Израиля вынуждают Дамаск принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства. Сирия выдвинула на передовую ещё несколько российских комплексов - «Панцирь-С», «Оса» и «Стрела».
21 января сирийские системы ПВО «Панцирь» и «Бук» отразили налёты четырёх израильских истребителей F-16 и сбили семь выпущенных ими ракет. Израиль, как пишут местные издания, «ответные удары» совершал двумя эшелонами. Во время первой серии атак целями оказались склады иранских формирований около аэропорта Дамаска. Вторая волна удара была направлена на системы ПВО. По версии Тель-Авива, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» и один ЗРК «Оса». Правда, сирийская армия утверждает, что она потеряла только один «Панцирь-С1».
Спустя некоторое время стало известно, что эффективность ЦАХАЛ против сирийских ПВО обеспечивалась за счёт применения беспилотных летательных аппаратов Harop. В частности, эти БПЛА-камикадзе уничтожили один «Панцирь», который мешал израильским самолётам совершать налёты на иранские объекты в отместку за бомбежки Голанских высот иранцами днём ранее.

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