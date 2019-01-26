Русские С-300 в Сирии нужны для защиты Израиля, а не Асада

Как мы и предсказывали, операции израильской авиации в Сирии возобновились. Российское руководство закрывает на все глаза и делает вид, что ничего не произошло, но всем прекрасно известно, что ЦАХАЛ бомбит территории нашего союзника. Правда, пока толком непонятно, какого именно.

Формально взрывы происходят на территории Сирии, следовательно, это атаки на Асада и его армию, однако израильтяне каждый раз рапортуют о том, что все их действия в САР так или иначе связаны с иранцами и Хезболлой. То есть асадовцев никто не трогает, трогают только персов. Так что выходит, что бомбят сразу двух наших союзников, причем бомбят годами. Вроде бы в свое время Министерство обороны сильно хлопотало в надежде защитить и тех и других. Трагический случай способствовал активному развитию событий — сбитый Ил-20, казалось, дал старт новой решительной политике Кремля в САР. Наши военные быстренько перекрыли воздушное пространство над огромными территориями, и временно бесполетная зона существовала даже у берегов Кипра. Но потом началась эта мутная история с С-300.

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Сейчас от одного упоминания С-300 у многих возникают неприятные ассоциации — есть чувство, будто всех нас обманули, причем, спектакль был очень дешевым, а актеры непрофессиональными. Кто знает, может трюк удался именно благодаря тому, что быть актерами пришлось высокопоставленным военным, к которым у нас обычно самое серьезное отношение.

С-300 в Сирию отправились, их там развернули, причем для этого даже понадобилось зачем-то расформировать одну-две иранские базы. Все мы приготовились к тому, что больше в сирийском небе враждебные элементы замечены не будут. По крайней мере, хотя бы от израильтян защищаться мы должны были, пускай не от американцев или турок, просто от израильтян. Месяц-полтора иллюзию удавалось поддерживать, правда, периодически официальные лица еврейского государства нарушали гармонию и выдавали-таки по чуть-чуть информацию, что ЦАХАЛ продолжает действовать против Ирана в Сирии. Честно говоря, в это слабо верилось, да и внутриизраильский политический кризис наводил на мысль, что Нетаньяху и Ко делают подобные высказывания исключительно из простых соображений поддерживать собственный рейтинг.

Но теперь-то все ясно. Мы не остановили Израиль, хотя очень старались своими действиями произвести впечатление в первую очередь на иранцев, измученных нашим постоянных бездействием, и на сирийцев, понемногу охладевающих к российской элите. С момента трагедии Ил-20 ЦАХАЛ уже успел совершить несколько точно подтвержденных авиаатак на сирийскую территорию. Высока вероятность успешно реализованных секретных миссий, о которых с общественностью никто не поделился.

И вот главный вопрос — зачем мы снова тратили деньги, отправляли эти С-300 в Сирию, устраивали шумиху, а потом с треском облажались? Как-то все это сильно бьет по репутации нашей власти не только за рубежом, но и здесь, внутри. Или нет?

Наш военный источник, имевший некоторое отношение к этим самым С-300, сообщает, что лично для него с самого начала было понятно, что переброска техники была по большей части политическим жестом. Речи об ответной реакции на действия Израиля даже не велось. Все то время, которое он провел в Сирии, наше военное руководство неоднократно инструктировало о том, что израильские самолеты ни при каких обстоятельства трогать нельзя. Ни летчики, ни персонал, обслуживающий ЗРК, не имели никаких возможностей как-то навредить ЦАХАЛ. В противном случае, все это грозило если не судом, то крестом на карьере. Хотя неоднократно были случаи, когда наши военные фиксировали нарушение воздушного пространства сразу несколькими самолетами, которые в течение нескольких десятков минут после этого атаковали цели в Сирии и совершали маневры. Причем в отдельных случаях зафиксированная информация даже не передавалась сирийским коллегам или передавалась с запозданием, хотя договоренность о взаимном информировании у россиян и сирийцев есть.

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Таким способом отдельные лица хотели обезопасить израильтян от сирийских систем ПВО, которые, откровенно говоря, прибывают в плачевном состоянии и зачастую самостоятельно не могут даже распознавать присутствие определенных летательных аппаратов в доступном участке неба. Поэтому у нашего источника есть все основания полагать, что С-300 никогда не причинят Израилю вреда, во всяком случае, пока Россия присутствует в Сирии. При этом совершенно неважно, что себе позволит Израиль. Ему, как выразился собеседник, дан карт-бланш.

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