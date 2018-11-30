Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16

Похоже, Израиль решил снова перейти к военной активности в Сирии. После гибели экипажа российского Ил-20, в которой наше Министерство обороны обвинило истребители ЦАХАЛ, Тель-Авив прекратил отправлять самолеты с боевыми вылетами. Разразился кризис, усугублялся который поставками российских зенитных ракетных комплексов С-300 в арабскую республику.

Несмотря на фактическое закрытие сирийского воздушного пространства, в еврейском государстве чуть ли не каждый день обещали продолжить бомбежку иранских и всех прочих неугодных объектов в САР. Сам Биньямин Нетаньяху несколько раз говорил об этом, и грозные комментарии российских военных, обещавших немедленную реакцию в случае любого нарушения, его не смущали. Израильские военные и прочего рода специалисты строили планы, и в итоге они пришли к выводу, что обойти защиту С-300 их летчикам вполне по силам, тем более теоретический план прорыва именно С-300 у них имеется — ЦАХАЛ несколько лет его отрабатывал совместно с Кипром, защищающим свое небо при помощи наших ЗРК. Правда, киприоты обладают устаревшими моделями — приобретены они еще во второй половине 90-х, а С-300 с тех пор многократно совершенствовалась. В общем, в Сирию попали уже совершенно другие модификации.

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Однако это — все теории, на деле же за два с половиной месяца никто так и не решился проверить эффективность российских комплексов. Оно и к лучшему, ведь последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Но вот что-то вдруг поменялось. То ли Израиль поверил в свою неприкосновенность и непобедимость, то ли Нетаньяху после беседы с Путиным посчитал, что русские снова набиваются к нему в друзья. Просто после той парижской встречи нашего президента с израильским премьером поползли странные слухи — будто бы Путин готов все забыть и даже предложил вывести иранцев из Сирии. Кто знает, может, это и правда, но как бы то ни было, Тель-Авив снова решил перейти к военным действиям в САР.

В последние часы четверга арабские СМИ из различных стран передавали информацию о подозрительной военной активности в юго-западной Сирии, близ Дамаска, рядом с Голанскими высотами. Позже, сирийские источники уточнили, что было несколько атак со стороны Израиля. Одна атака пришлась прямо на Дамаск, атакован его аэропорт, другая пришлась на населенный пункт, расположенный в пригороде сирийской столице. Помимо этого сообщается о взрывах у самых Голанских высот, а также близ российской базы Хмеймим. Примечательно, что незадолго до этого израильские источники сообщали о том, будто бы со стороны Сирии в сторону Голан была выпущена ракета, возможно, даже несколько. Они упали в безлюдных местах и никакого ущерба не нанесли.

Можно было бы завершать историю, если бы только один из израильских самолетов не был сбит. Министерство обороны Сирии сообщило об этом еще в 22:30 (23:30 по Москве — авт.), правда, не уточнив происхождение атаковавших самолетов и указав только один населенный пункт, близ которого производилась атака — Кисуа (Кисва).

Наши военные источники сообщают, как развивались события. На протяжении четверга воздушное пространство Сирии со стороны Израиля несколько раз нарушалось. Но ненадолго — после предупреждения самолеты почти сразу покидали зону. Среди них были как дроны, так и пилотируемые средства. По поводу взрыва в Голанах точной информации нет. Во всяком случае, наши военные со стороны правительственных территорий пусков не фиксировали и сирийские коллеги подобной информацией не делились. Спустя время, ближе к вечеру три (возможно, даже четыре) израильских истребителя снова оказались в воздушном пространстве Сирии. Один из них атаковал позиции недалеко от ливанской границы, другие продвинулись еще немного западнее. Вероятно, целью самолетов была Хезболла и иранцы, но пока информации о пострадавших нет.

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Присутствие самолетов было зафиксировано многими системами, те самые переброшенные С-300 в их числе. Но по поводу того, они ли атаковали самолеты или нет, наш источник ничего не сказал. Он лишь подтвердил, что зафиксированная нашими военными информация была передана сирийским ПВОшникам. Те в свою очередь действовали в соответствии с приказами собственного руководства. Если сирийцам действительно удалось сбить самолет, то, возможно, это был F-16, потому как, по крайней мере, один F-16 точно был зафиксирован российскими С-300. Другой источник сообщает, что самолет точно был сбит, но подобрать и изучить обломки вряд ли получится, так как сбитый объект рухнул где-то в районе Голан, недалеко от официальной израильской границы.

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