Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США начали готовиться к «большой войне» с Россией до провокации в Керченском про...
The National Interest о новом "Калашникове": не только новейшее оружие...
В Киев - на курсы, в Бердянск - на лечение
«Большая семерка» выступила с новыми требованиями к России по украинским корабля...
Главная / Война

Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16

30 ноября 2018, 17:54  •  360 • Война
Похоже, Израиль решил снова перейти к военной активности в Сирии. После гибели экипажа российского Ил-20, в которой наше Министерство обороны обвинило истребители ЦАХАЛ, Тель-Авив прекратил отправлять самолеты с боевыми вылетами. Разразился кризис, усугублялся который поставками российских зенитных ракетных комплексов С-300 в арабскую республику.
Несмотря на фактическое закрытие сирийского воздушного пространства, в еврейском государстве чуть ли не каждый день обещали продолжить бомбежку иранских и всех прочих неугодных объектов в САР. Сам Биньямин Нетаньяху несколько раз говорил об этом, и грозные комментарии российских военных, обещавших немедленную реакцию в случае любого нарушения, его не смущали. Израильские военные и прочего рода специалисты строили планы, и в итоге они пришли к выводу, что обойти защиту С-300 их летчикам вполне по силам, тем более теоретический план прорыва именно С-300 у них имеется — ЦАХАЛ несколько лет его отрабатывал совместно с Кипром, защищающим свое небо при помощи наших ЗРК. Правда, киприоты обладают устаревшими моделями — приобретены они еще во второй половине 90-х, а С-300 с тех пор многократно совершенствовалась. В общем, в Сирию попали уже совершенно другие модификации.
Читайте также
Турки наступают на американцев и курдов Армия Эрдогана собирается нанести удар по военным базам США. Сирию продолжают рвать на части
Однако это — все теории, на деле же за два с половиной месяца никто так и не решился проверить эффективность российских комплексов. Оно и к лучшему, ведь последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Но вот что-то вдруг поменялось. То ли Израиль поверил в свою неприкосновенность и непобедимость, то ли Нетаньяху после беседы с Путиным посчитал, что русские снова набиваются к нему в друзья. Просто после той парижской встречи нашего президента с израильским премьером поползли странные слухи — будто бы Путин готов все забыть и даже предложил вывести иранцев из Сирии. Кто знает, может, это и правда, но как бы то ни было, Тель-Авив снова решил перейти к военным действиям в САР.
В последние часы четверга арабские СМИ из различных стран передавали информацию о подозрительной военной активности в юго-западной Сирии, близ Дамаска, рядом с Голанскими высотами. Позже, сирийские источники уточнили, что было несколько атак со стороны Израиля. Одна атака пришлась прямо на Дамаск, атакован его аэропорт, другая пришлась на населенный пункт, расположенный в пригороде сирийской столице. Помимо этого сообщается о взрывах у самых Голанских высот, а также близ российской базы Хмеймим. Примечательно, что незадолго до этого израильские источники сообщали о том, будто бы со стороны Сирии в сторону Голан была выпущена ракета, возможно, даже несколько. Они упали в безлюдных местах и никакого ущерба не нанесли.
Можно было бы завершать историю, если бы только один из израильских самолетов не был сбит. Министерство обороны Сирии сообщило об этом еще в 22:30 (23:30 по Москве — авт.), правда, не уточнив происхождение атаковавших самолетов и указав только один населенный пункт, близ которого производилась атака — Кисуа (Кисва).
Наши военные источники сообщают, как развивались события. На протяжении четверга воздушное пространство Сирии со стороны Израиля несколько раз нарушалось. Но ненадолго — после предупреждения самолеты почти сразу покидали зону. Среди них были как дроны, так и пилотируемые средства. По поводу взрыва в Голанах точной информации нет. Во всяком случае, наши военные со стороны правительственных территорий пусков не фиксировали и сирийские коллеги подобной информацией не делились. Спустя время, ближе к вечеру три (возможно, даже четыре) израильских истребителя снова оказались в воздушном пространстве Сирии. Один из них атаковал позиции недалеко от ливанской границы, другие продвинулись еще немного западнее. Вероятно, целью самолетов была Хезболла и иранцы, но пока информации о пострадавших нет.
«Русские поддерживают всех террористов, которые хотят нас убить»
Читайте также
«Русские поддерживают всех террористов, которые хотят нас убить» Израильтяне видят в России врага и ставят ее в один ряд с Ираном и Палестиной
Присутствие самолетов было зафиксировано многими системами, те самые переброшенные С-300 в их числе. Но по поводу того, они ли атаковали самолеты или нет, наш источник ничего не сказал. Он лишь подтвердил, что зафиксированная нашими военными информация была передана сирийским ПВОшникам. Те в свою очередь действовали в соответствии с приказами собственного руководства. Если сирийцам действительно удалось сбить самолет, то, возможно, это был F-16, потому как, по крайней мере, один F-16 точно был зафиксирован российскими С-300. Другой источник сообщает, что самолет точно был сбит, но подобрать и изучить обломки вряд ли получится, так как сбитый объект рухнул где-то в районе Голан, недалеко от официальной израильской границы.
Новости Сирии: ВКС РФ уничтожили позиции боевиков, обстрелявших Алеппо боеприпасами с хлором
Сирия, последние новости: СМИ: число пострадавших от химатаки в Сирии выросло до 107

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
360
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 19:09
«Русские должны быть вытеснены»: какой будет война в Европе
28 ноября 2018, 13:54
Тегеран-43: как Сталин ввёл шаха Ирана в большую политику
30 ноября 2018, 17:54
Самолеты ВВС Бельгии перехватили российские «Сушки»

28 ноября 2018, 23:39
Могут скрыться: в Крыму арестовали украинских моряков
29 ноября 2018, 19:09
Закрыть Босфор: Украина требует блокаду Черного моря
28 ноября 2018, 13:54
Зачастили: уже третий самолет США облетел Крым за три дня
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
30 ноября 2018, 01:40
Запад против России: удар на 5 триллионов рублей (Роман Романов)
30 ноября 2018, 04:54
Бельгийский истребитель заснял «черно-белый» перехват русских Су-27 - видео
30 ноября 2018, 01:39
«А был ли самолет? Израиль молчит»: Сирия отчиталась об отражении лишь ракетной атаки
30 ноября 2018, 08:09
Трамп отменил встречу с Путиным. Петя уже отмечает
30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 16:24
Бросивший Крым «украинский патриот» первым сдался русским в Керченском проливе во время вчерашней провокации
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
26 ноября 2018, 06:39
«Так украинские ВМС ещё никто не оскорблял»: Захарова о сообщении «Дождя» про ситуацию в Азовском море
28 ноября 2018, 03:54
«Пограничники виновато улыбаются»: как россиян не пускают на Украину
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
26 ноября 2018, 00:09
Погранслужба ФСБ России подбила украинские боевые катера, заявили в Минобороны Украины
28 ноября 2018, 15:24
Как российские погранцы украинских моряков уговаривали границу не нарушать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.