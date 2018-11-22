Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии

Кажется, российско-израильский кризис постепенно подходит к концу. В последнее время практически нет никакой критики со стороны израильтян в адрес России, как нет ее и со стороны наших чиновников. Очевидно, что в Париже Путин и Нетаньяху смогли о чем-то договориться. Ведь в середине сентября у российской стороны в связи с трагической гибелью всего экипажа Ил-20 появилось много проблем. Во-первых, надо было найти виноватых. Ими оказались ЦАХАЛовцы, залетевшие не туда и подставившие под удар наш самолет. Однако одних обвинений явно недостаточно. Разумеется, после такого должны быть последствия, иначе нашу страну просто-напросто перестанут уважать. Но тут проблема в том, что принимать меры приходилось против Израиля. Да, того самого исключительного во всех смыслах Израиля. За все годы сирийской войны еврейскому государству позволялось больше, чем всем остальным. Порой даже американцы не могли с ним сравниться в плане свободы действий.

Еще до того, как российские военные оказались в Сирийской арабской республике, Тель-Авив уже вовсю вел здесь свою войну — бомбил Хезболлу, асадовцев, игиловцев* и различные шиитские группировки. В общем, практически все, кого Нетаньяху считал лишними в западной Сирии, так или иначе страдали от действий Израиля. Когда же Москва решила ввязаться в этот гражданский конфликт, израильский премьер быстро сориентировался. Он настаивал на скорейшем создании системы линий связи российских и своих военных для того, чтобы не возникали никакие сложные ситуации. При этом он сохранил за собой карт-бланш на бомбежку Сирии. Россия не возражала. Неизвестно, правда, почему, ведь не будь этого права у Нетаньяху, наши военные в том числе экипаж и пассажиры Ил-20, возможно, остались бы живы. Но тогда об этом совершенно не думали. И с тех пор в адрес Тель-Авива изредка направлялись лишь легкие упреки, и это при том, что ЦАХАЛ сотни раз атаковал объекты и военных наших союзников.

Среди этих союзников были не только иранцы, почитаемые Израилем за высшее зло, но и сирийцы, те самые, что в определенных ситуациях подчиняются российским офицерам. Можно сказать, почти что наши солдаты.

И вот теперь этому исключительному Израилю надо было что-то противопоставить. С-300 оказались вроде бы отличным решением. Они действительно на многое способны, способны в том числе без проблем сбивать F-16, а, возможно, и F-35. Поставка этих систем в Сирию афишировалась как противодействие в первую очередь израильскому беспределу в здешнем воздушном пространстве.

Однако, похоже, что и на этот раз Тель-Авив умудрился воспользоваться своей неприкосновенностью. Так на днях за закрытыми дверями Биньямин Нетаньяху разоткровенничался со своими подчиненными и выдал им весь расклад российско-израильских отношений. По его словам, отношения между его страной и РФ по-прежнему отличные и, на самом деле, никакого кризиса нет. Более того, с Путиным у него состоялась замечательная беседа и это сулит какую-то выгоду в будущем. Но самое интересно то, что, по словам Нетаньяху, израильские самолеты как летали в сирийском небе до трагедии с Ил-20, так и летают до сих пор. Правда, о каких-либо атаках на иранские или прочие объекты он не сообщил. Зато поделился разведывательной информацией, добытой при помощи этих самых летающих над Сирией самолетов. Им удалось зафиксировать, что с момента переброски С-300 иранская активность в САР практически сошла на нет — оружие враждебным Тель-Авиву группировкам не поступает, новые базы не строятся, а ракет вообще невидно. В таком свете информацию обрисовывают иностранные журналисты.

Если это правда, то ситуация на деле совершенно отличается от того, что мы слышим от российских дипломатов, военных и различных чиновников. Получается, что Израиль действительно уникален, и ему все прощается. Впрочем, возможно, у Москвы есть определенные виды на Израиль и эта история всего лишь небольшая часть хитрого плана с прицелом на длительный период.

Австралийский эксперт Ричард Фрэнк полагает, что в этой истории одну из ключевых ролей сыграли Соединенные Штаты Америки. Именно благодаря их негласному вмешательству удалось избежать большого кризиса в отношениях России и Израиля.

— Израиль — это одна из тех стран, которым США покровительствуют на Ближнем Востоке. Допустить его конфронтацию с Россией — это просто немыслимо, и США в любом случае будут одними из первых, кто постарается вмешаться в ситуацию и спасти ее. Это не значит, что кто-то в Вашингтоне обуздал Россию. Нет, скорее, было просто предложено сотрудничество. В последнее время мы видим, как Россия и США налаживают контакты и взаимодействуют по различным вопросам. В случае с Израилем они вполне могли участвовать тоже совместно. Это только всем на руку. К тому же для США очень важно, чтобы Россия была в дружественных отношениях с Израилем, потому что это может стать ключом к решению иранской проблемы в Сирии.

— Для всех давно стало очевидно, что без России с этим точно невозможно будет справиться. Насчет израильских самолетов в Сирии не должно быть удивления. Они просто делают свою работу, собирают информацию. И никто не может запретить этого делать Израилю. Он соседствует с нестабильной Сирией, и здесь хватает безумцев, желающих навредить израильтянам. Поэтому неудивительно, что Россия после размещения С-300 разрешила израильтянам посмотреть на то, как под ее контролем ситуация стабилизируется. Это хорошо разыгранный козырь — Москва показывает Израилю, что его самолеты здесь не нужны для того, чтобы все было спокойно.

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