Русские С-300 Асада не спасут: Израиль продолжает бомбить Сирию

У кризиса в российско-израильских отношениях, наступившего после того, как в сентябре был сбит российский военный самолет, отсутствует стратегия выхода, и это существенно повышает напряженность на сирийской арене.

Россия стремится оказывать влияние на Израиль, чтобы тот свернул свои авиаудары по Сирии, которые, по её опасениям, приведут к ослаблению режима Асада. Москва уже три года ведет военно-воздушную кампанию в поддержку жестокого режима алавита Асада в Дамаске и шиитских союзников режима под предводительством Ирана.

Россия смогла проецировать свою силу в самое сердце Ближнего Востока, добившись военно-морского порта, авиабазы и центра влияния — бросив при этом вызов роли Америки в регионе.

Но продолжающийся израильско-иранский конфликт на сирийской земле в состоянии подвергнуть эти достижения риску в результате втягивания в этот конфликт сирийского режима. Это означает, что интересы России и Израиля пришли в столкновение.

Премьер-министр Нетаньяху дал ясно понять, что, несмотря на новую позицию России, направленную против израильской кампании «война в промежутке между войнами», Израиль не позволит Ирану создавать на сирийской земле базы для нападения.

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Ряд сигналов, транслированных в последние недели, указывают на то, что Иерусалим и Москва оказались не в состоянии разрядить этот кризис после того, как Россия возложила на Израиль ответственность за инцидент 17 сентября, в результате которого был сбит российский самолет и погибли российские военнослужащие.

После потери своего разведывательного самолета Россия отвергла целый ряд попыток Израиля залатать отношения, включая направление в Москву 20 сентября высокопоставленной делегации израильских военных во главе с шефом ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным, задачей которого было проинформировать руководство российских ВВС о том, что произошло.

Израиль выразил скорбь в связи с гибелью 15 членов российского экипажа и объяснил, что военные самолеты ВВС Израиля наносили удар по иранским компонентам производства высокоточных ракет.

Иранское вооружение находилось на складе сирийских вооруженных сил в Латакии на удалении 25 км от российской авиабазы Хмеймим и предназначалось для Хезболлы в Ливане. В этом содержались признаки того, что иранцы делали ставку на использование России в качестве прикрытия для распространения вооружений. Иранский Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) рассчитывал, что Израиль не нанесет удар по этой чувствительной зоне. Как оказалось, это предположение было неверным.

Затем, по утверждениям Израиля, сирийские ПВО выпустили залп неприцельного огня, попав по российскому самолету, когда израильские самолеты уже приближались к своим базам для посадки. Тем не менее, эти объяснения Россией были отвергнуты.

8 октября в СМИ появились сообщения, в которых утверждалось, что Нетаньяху был вынужден отменить запланированную встречу с Путиным в Париже. И все равно, им удалось встретиться на полях мероприятия, посвященного Первой мировой войне, предприняв попытку разрешить этот кризис.

В других сообщениях СМИ утверждалось, что за последние недели бывшему министру оборону Либерману не удалось восстановить каналы связи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, который после инцидента с самолетом выступил с воинственными заявлениями в отношении Израиля. До того же Либерман и Шойгу поддерживали вполне хороший диалог.

Россия перевела свою новую политику в Сирии в действия, передав режиму Асада четыре батареи С-300. Считается, что сирийские экипажи ПВО проходят обучение применению этих систем, которые в состоянии выявлять и отслеживать воздушное движение — включая гражданское — глубоко внутри территории Израиля.

В последние недели Москва повысила уровень критики Израиля в связи с его ударами по иранским целям в Сирии. Министр иностранных дел Сергей Лавров 5 ноября заявил, что эти атаки не улучшат ситуацию в Израиле в сфере безопасности, и подверг критике то, что он назвал неадекватными усилиями Израиля по координации с вооруженными силами России.

Эти шаги свидетельствуют о новой российской политике по оказанию давления на Иерусалим, чтобы тот сократил количество своих воздушных ударов.

Тем не менее, международные СМИ публикуют сообщения о продолжении Израилем ударов по представляющим для него угрозу иранским целям в Сирии. Это означает, что российская кампания на данный момент не достигла своих целей.

Остается также неясным, хочет ли или может Россия оказать эффективное давление на Иран с тем, чтобы тот сократил свою деятельность по сооружению военной инфраструктуры в Сирии, которая позднее может быть использована для нанесения атак по Израилю. Пока Иран не прекратит свои попытки строительства военной машины в Сирии, Израиль не будет отвечать на попытки сократить его кампанию по нанесению превентивных ударов.

Поэтому сирийская арена выглядит тревожно. Вполне можно предположить, что ВВС Израиля в состоянии преодолеть системы С-300, в том числе благодаря использованию новых израильских самолетов F-35. Эти самолеты были специально разработаны, чтобы проникать сквозь барьер современных российских систем ПВО и «разбираться с ними».

Однако, явное отсутствие связи между руководством Израиля и России означает, что разрушена важная часть механизма двусторонней координации в целях предотвращения нежелательных инцидентов в небесах Сирии.

Тот механизм предотвращения и устранения конфликтных ситуаций, который был создан Израилем и Россией еще в начале российской военно-воздушной операции в 2015 году был эффективен до того момента, пока его не разрушили. Он распространялся от самых высоких эшелонов власти до подразделений ВВС. Сегодня это сотрудничество менее эффективно. Как кажется, текущий дипломатический кризис оказывает негативный эффект на координацию действий ВВС двух стран.

В прошлом российские системы ПВО в Сирии — С-300 и С-400 — находились там для защиты и обороны российских баз. Сейчас же Москва активно поставляет эти системы режиму Асада с явно выраженной целью позволить Дамаску угрожать израильским самолетам.

Поэтому лишь вопросом времени является вопрос о том, когда сирийцы постараются применить С-300, чтобы открыть огонь по израильским военным самолетам. При таком сценарии ВВС Израиля могут быть обязаны уничтожить источник огня для того, чтобы защитить себя.

Каким будет конечный итог этого инцидента остается неизвестным. Кроме того, режим Асада, тесно связанный с Ираном, совершил бы кардинальную ошибку, если бы использовал свои системы С-300 для того, чтобы угрожать израильскому гражданскому воздушному движению. И хотя маловероятно, чтобы Асад, который сейчас занят тем, чтобы укрепить свою победу, постарался бы развязать новую войну с Израилем, его в эту войну может втянуть непреднамеренная цепная реакция.

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На оперативном уровне вполне можно предположить, что ВВС Израиля научились тому, как оставаться незамеченными для находящихся в регионе иностранных вооруженных сил, в том числе российских сил и их радарных систем. Это является существенным компонентом для сохранения элемента неожиданности.

В дополнение к этому Израиль продолжит воплощать свою политику определения для Ирана «красных линий», то есть, Израиль будет действовать, когда Иран доставит в Сирию передовые системы вооружений или станет использовать Сирию в качестве контрабандного маршрута для поставки вооружений Хезболле.

Единственным событием, которое, кажется, способно разрядить израильско-российский кризис, является уход иранцев из Сирии. Но Иран продемонстрировал, что он привержен своей цели — стать региональным гегемоном, невзирая на нарастающее давление внутри страны и со стороны администрации Трампа. Уже ближайшее будущее покажет, как будут Израиль, Россия и Иран действовать в опасной ситуации и как США будут поддерживать своего союзника — Израиль — в то время, когда Иерусалим будет прокладывать свой курс при постоянно возникающих новых вызовах в Сирии.

Перевод Сергея Духанова.

Автор — Yaakov Lappin — научный сотрудник «Бегин-Садат Центра стратегических исследований» (Begin-Sadat Center for Strategic Studies). Специализируется на проблематике оборонного истэблишмента Израиля, военных вопросах и на стратегической среде Ближнего Востока.

Прогнозные документы Центра BESA публикуются благодаря щедрости семьи Грега Россхандлера.

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