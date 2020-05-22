Русские регионы вымирают: в прямом эфире Зюганов рассказал о настоящей беде России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с ведущим "Царьград. Главное" Юрием Пронько обсудил свою концептуальную статью, опубликованную на партийном сайте, где он изложил и синтезировал существовавшие и существующие проблемы русского народа. По мнению автора, "русский вопрос сегодня является самым острым и злободневным".

"Это своего рода манифест, обращение к гражданам страны и всем, кто думает и определяет нашу политику. Я над этой темой 30 лет работал, это мой пятый заход. Выходили у меня уже "О русских и России", "Русский собор", "Русская идея", "Русский социализм". Я русский по духу и крови, но я вот подошёл к этой проблеме, когда вдруг увидел, что ситуация настолько обострилась. Если мы сейчас не примем верное решение, я боюсь, мы потеряем главное своё приобретение - нашу тысячелетнюю державу", - предупредил Зюганов.

По его мнению, самое великое изобретение русского народа - это сильная тысячелетняя держава, под которую русские собрали вокруг себя все народы - 190 народов и народностей, не порушив ни одной веры, ни одной культуры, ни с кого не сняв скальпы.

"И в основном держава собиралась мирно, союзническим образом. Вошли вместе, и в этом отношении русские несут личную ответственность за безопасность всех, кого они собрали, а сегодня нас объединяют две вещи. Это наша великая Победа, за неё кровь проливали все народы СССР, у меня на Орловщине похоронено 650 тысяч человек, на Орловско-Курской дуге сломали хребет фашистскому зверю. И русский язык. И на Победу, и на русский язык сейчас идёт дикая атака всей этой либеральной своры, начиная от западников, кончая внутренней пятой колонной. Поэтому это вопрос принципиальный", - подчеркнул лидер КПРФ.

По его словам, русские регионы вымирают в три раза быстрее, чем все остальные. Это Тверская, Новгородская, Псковская, Тульская, Нижегородская области.

"Нижегородская область потеряла 650 тысяч человек. Это жутко даже представить себе. Поэтому нам надо принимать меры", - уверен Зюганов.

Причины катастрофы политик видит в том числе в попытках изменить традиционную систему ценностей жителей России.

"Понимаете, у нас сложилась своя система ценностей. Коллективизм, духовность, справедливость, товарищество. А из нас пытаются сделать торгашей. Прежде всего, торгуя своей землёй, ресурсами и прочим. Пытаются нас превратить в очередных англосаксов. Нас превращали. И в немцев, и в французов, и в византийцев, и в хазар. Ни у кого из этого не вышло, потому что своя культура, свой характер, своя вера, свои традиции, своя история", - подчеркнул Зюганов.

По его словам, когда нашу историю решили в 91-м году перечеркнуть, заявив о том, что советская история - это дорога в никуда, русские люди не приняли этот вариант.

"Не приняли и другие народы. А нам по-прежнему навязывают правила, которые нам диктуют в Вашингтоне, которые нам диктует МВФ, доллар и всё остальное. Мы перестаём быть хозяевами своего языка, своей культуры, своих верований, своей истории. Почему вся эта сволочь взбеленилась? Потому что они прекрасно поняли, что советскую страну не удалось никак сокрушить, ничем и никак. Гитлер всё железно, все крылья, все заводы подмял в Европе и тем не менее потерпел поражение. Но они поняли, что русофобия, унижение русских... Вот вроде все пьяницы, работать не умеют - а освоили материк в самых жёстких условиях, которые можно только придумать. Отбились от всех. Мы 750 лет из тысячи провели в боях и походах. Мы никого не колонизировали, мы даже тех, кого побеждали, никого не ограбили, не обобрали", - напомнил Зюганов.