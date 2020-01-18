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Русские развязали Вторую мировую? Как поляки лили елей в уши "простуженному" Европарламенту
18 января 2020, 15:24 • 49 • В мире
В Европейском парламенте прошли дебаты об искажении истории. Прежде всего, речь шла о Второй мировой войне. На дебатах польский историк Ян Жарына продолжил конфликт с Россией. Он обвинил нашу страну в "сохранении сталинской версии истории". Более того, Ян Жарына заявил, что именно наша страна и Третий рейх ответственны за начало войны. До этого и Европарламент подхватил "польскую простуду", главным симптомом которой стало желание пересмотреть историю.
Нашли "виновных"
Польский историк Ян Жарына возложил ответственность за Вторую мировую войну на Германию и... Россию. Во время дебатов в Европарламенте профессор заявил, что наша страна продолжает настаивать на "сталинской версии истории".
"У нас нет иллюзий относительно того, что Россия будет и далее на постоянной основе проводить свою историческую политику, направленную на сохранение сталинской версии новейшей истории, прежде всего периода Второй мировой войны. Нужно учитывать, что Путин будет обращаться к этой советско-сталинской трактовке событий", - передаёт слова историка ИноСМИ.
Ян Жарына настаивает, что Европа должна работать над "знанием истории", чтобы противостоять. Всю ответственность за начало войны профессор возложил на Третий рейх и Советский Союз.
Историк заявил, что польская дипломатия принимала иногда и "вредные" решения. Но никто не должен сомневаться, что причина войны - не в "слабости польской дипломатии и полковника Юзефа Бека, а в агрессии Третьего рейха и Советского Союза".
Впрочем, елей на уши Европарламенту был даже предсказуем: по всей видимости, тамошним политикам по душе подобные речи. На днях стало очевидным, что и там подхватили польскую "простуду" - риторику винить русских в развязывании войны.
Так, с подобными обвинениями выступил депутат ЕП от Европейской народной партии Манфред Вебер. Он, как под копирку Варшавы, обвинил Москву в попытках переписать историю.
Веберу вторила его однопартийка, экс-глава МИД Латвии Сандра Калниете, которая убеждена в том, что "Сталин был союзником Гитлера", ну а Советы позволили нацистской Германии "атаковать Западную Европу и оставить Великобританию один на один с войсками вермахта".
Историческая лекция
В конце декабря на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал подробно рассказать о переписывании истории. Путин откровенно заявил: сегодня он размышляет над тем, чтобы самому написать статью об исторических событиях. В частности, написать о том, как Германия напала на СССР. Так Путин ответил на принятие Европарламентом резолюции, где советский режим фактически пытаются уравнять с нацистским. Вскоре президент сдержал своё обещание.
На исторической лекции он рассказал: когда Гитлер обещал "выслать евреев из европейских стран в "колонии" Африки на вымирание" - а это, по сути, был первый шаг к холокосту, подчеркнул президент, - поляки обещали поставить памятник лидеру нацистов. С заявлением выступил посол Польши Юзеф Бек.
"Сволочь, свинья антисемитская", - не сдержался Путин, комментируя документ.
Президент России отметил, что этот случай крайне показательный. Он демонстрирует, как крупные мировые политики оценивали "Мюнхенский сговор".
Освобождение Варшавы
Министерство обороны России рассекретило архивные исторические документы, рассказывающие о событиях 17 января в Варшаве. В этот день празднуется 75 лет со дня освобождения столицы Польши войсками Красной армии.
Отступая из Варшавы в январе 1945 года, войска нацистской Германии практически полностью разрушили несколько городских кварталов польской столицы, уничтожив объекты культурного наследия поляков, следует из исторических документов, рассекреченных Министерством обороны России. "Могилы в каждом дворе, на улицах тела замученных поляков", - сообщали свидетели.
Однако день освобождения Варшавы уже много лет не является официально отмечаемой датой. В этой связи городская администрация не запланировала никаких мероприятий по этому поводу.
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