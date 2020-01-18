Русские развязали Вторую мировую? Как поляки лили елей в уши "простуженному" Европарламенту

Нашли "виновных"

Польский историк Ян Жарына возложил ответственность за Вторую мировую войну на Германию и... Россию. Во время дебатов в Европарламенте профессор заявил, что наша страна продолжает настаивать на "сталинской версии истории".

"У нас нет иллюзий относительно того, что Россия будет и далее на постоянной основе проводить свою историческую политику, направленную ​​на сохранение сталинской версии новейшей истории, прежде всего периода Второй мировой войны. Нужно учитывать, что Путин будет обращаться к этой советско-сталинской трактовке событий", - передаёт слова историка ИноСМИ.

Ян Жарына настаивает, что Европа должна работать над "знанием истории", чтобы противостоять. Всю ответственность за начало войны профессор возложил на Третий рейх и Советский Союз.

Историк заявил, что польская дипломатия принимала иногда и "вредные" решения. Но никто не должен сомневаться, что причина войны - не в "слабости польской дипломатии и полковника Юзефа Бека, а в агрессии Третьего рейха и Советского Союза".

Впрочем, елей на уши Европарламенту был даже предсказуем: по всей видимости, тамошним политикам по душе подобные речи. На днях стало очевидным, что и там подхватили польскую "простуду" - риторику винить русских в развязывании войны.

Так, с подобными обвинениями выступил депутат ЕП от Европейской народной партии Манфред Вебер. Он, как под копирку Варшавы, обвинил Москву в попытках переписать историю.

Веберу вторила его однопартийка, экс-глава МИД Латвии Сандра Калниете, которая убеждена в том, что "Сталин был союзником Гитлера", ну а Советы позволили нацистской Германии "атаковать Западную Европу и оставить Великобританию один на один с войсками вермахта".

Историческая лекция

В конце декабря на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал подробно рассказать о переписывании истории. Путин откровенно заявил: сегодня он размышляет над тем, чтобы самому написать статью об исторических событиях. В частности, написать о том, как Германия напала на СССР. Так Путин ответил на принятие Европарламентом резолюции, где советский режим фактически пытаются уравнять с нацистским. Вскоре президент сдержал своё обещание.

На исторической лекции он рассказал: когда Гитлер обещал "выслать евреев из европейских стран в "колонии" Африки на вымирание" - а это, по сути, был первый шаг к холокосту, подчеркнул президент, - поляки обещали поставить памятник лидеру нацистов. С заявлением выступил посол Польши Юзеф Бек.

"Сволочь, свинья антисемитская", - не сдержался Путин, комментируя документ.

Президент России отметил, что этот случай крайне показательный. Он демонстрирует, как крупные мировые политики оценивали "Мюнхенский сговор".

"Я думаю - и многие с этим соглашаются, в том числе исследователи, - именно так называемый дух Версаля сформировал питательную среду для радикальных и реваншистских настроений. Нацисты активно эксплуатировали тему Версаля в своей пропаганде, обещая избавить Германию от национального позора, а сам Запад своими руками дал нацистам карт-бланш на реванш", - добавил Путин.

Освобождение Варшавы

Министерство обороны России рассекретило архивные исторические документы, рассказывающие о событиях 17 января в Варшаве. В этот день празднуется 75 лет со дня освобождения столицы Польши войсками Красной армии.

Отступая из Варшавы в январе 1945 года, войска нацистской Германии практически полностью разрушили несколько городских кварталов польской столицы, уничтожив объекты культурного наследия поляков, следует из исторических документов, рассекреченных Министерством обороны России. "Могилы в каждом дворе, на улицах тела замученных поляков", - сообщали свидетели.

Однако день освобождения Варшавы уже много лет не является официально отмечаемой датой. В этой связи городская администрация не запланировала никаких мероприятий по этому поводу.