Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Соловьёв показал "ответку" Зеленскому за дерзость с Лукашенко: Больше ...
Главная / Политика

Русские разоблачили сговор Клинтон: Рассекречено тайное досье

07 октября 2020, 13:15  •  158 • Политика
Глава Национальной разведки Джон Рэтклифф рассекретил материалы из тайного досье, которые касаются попытки экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году обвинить Дональда Трампа в сговоре с Россией. Помогли разоблачить сговор Клинтон русские спецслужбы. И это "не российская дезинформация", особо подчеркнул Рэтклифф.
"Я полностью санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к величайшему политическому преступлению в американской истории - мистификации России", - об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своём Twitter, уточнив, что это было сделано точно так же, как и со скандальной электронной перепиской Хиллари Клинтон.
Речь идёт о рассекречивании материалов из тайного досье, касающихся соперницы Трампа по выборам-2016 и её планов обвинить того в сговоре с Россией.
А вместо этого телеканал Fox News раскрывает сговор самой Клинтон со ссылкой на данные главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа. Мол, экс-кандидат в президенты США в попытке отвлечь общественность от скандала с её электронной почтой попыталась очернить Трампа, обвинив его в сговоре с Россией.
Любопытный момент: Трамп опубликовал твит после того, как Джон Рэтклифф рассекретил документы, из которых следует, что экс-директор ЦРУ Джон Бреннан проинформировал бывшего президента Барака Обаму о предполагаемом "плане" Хиллари Клинтон связать Трампа с Россией как "средстве отвлечения от неё общественности".
В частности, Рэтклифф рассекретил рукописные заметки Бреннана, сделанные уже после разговора с Обамой. Была обнародована и служебная записка ЦРУ, в которой говорилось, что официальные лица передали этот вопрос в ФБР для возможных следственных действий. Судя по документам, во внимание было необходимо брать "любые доказательства сотрудничества между кампанией Трампа и Россией", дабы разжечь скандал.
Много примечаний было отредактировано. Исключения касались полей, на которых написано: "JC" (как предполагается, речь идёт об экс-директоре ФБР Джеймсе Коми), "Denis" (возможно, глава администрации Обамы Денис МакДонаф) и "Susan" (предположительно экс-советник по национальной безопасности Сьюзан Райс).
В рассекреченных материалах также есть записка и для экс-заместителя директора контрразведки Питера Строка, в которой предупреждается, что "её нельзя использовать в каких-либо судебных разбирательствах, включая заявки FISA, без предварительного разрешения".
Разоблачить сговор Клинтон помогли русские спецслужбы. Рэтклифф обратил особое внимание, что информация, полученная от российской разведки, "не является дезинформацией".
"Чтобы было ясно, это не российская дезинформация и не была оценена как таковая разведывательным сообществом, - подчеркнул Рэтклифф в заявлении для Fox News. - Я проинформирую Конгресс о секретных источниках и методах, с помощью которых она была получена. В ближайшие дни".
Это же подтвердил и источник, знакомый с документами. Другой инсайдер уточнил даже, что "эта информация была запрошена в ходе сотен запросов в Конгресс на законных основаниях и не была предоставлена из-за политической злобы - и веры в то, что их никогда не поймают".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



158
Источник
Похожие новости
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию покушения на убийство
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить Путина
07 октября 2020, 00:25
"Я знаю эту породу наизусть": Зюганов отвесил сомнительный комплимент Навальному
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию п...
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву...
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить...
07 октября 2020, 00:25
Анна Каренина или Мата Хари? – кем была погибшая сотрудница посольства США в Киеве
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 октября 2020, 06:00
«Если человек прозападный, то он дебил» – Монтян
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
04 октября 2020, 13:45
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских" наёмников в Карабахе
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
30 сентября 2020, 18:05
Русские вновь показали кузькину мать американцам в Сирии
05 октября 2020, 00:45
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граждан
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.