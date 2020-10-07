"Я полностью санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к величайшему политическому преступлению в американской истории - мистификации России", - об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своём Twitter, уточнив, что это было сделано точно так же, как и со скандальной электронной перепиской Хиллари Клинтон.

Речь идёт о рассекречивании материалов из тайного досье, касающихся соперницы Трампа по выборам-2016 и её планов обвинить того в сговоре с Россией.

А вместо этого телеканал Fox News раскрывает сговор самой Клинтон со ссылкой на данные главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа. Мол, экс-кандидат в президенты США в попытке отвлечь общественность от скандала с её электронной почтой попыталась очернить Трампа, обвинив его в сговоре с Россией.

Любопытный момент: Трамп опубликовал твит после того, как Джон Рэтклифф рассекретил документы, из которых следует, что экс-директор ЦРУ Джон Бреннан проинформировал бывшего президента Барака Обаму о предполагаемом "плане" Хиллари Клинтон связать Трампа с Россией как "средстве отвлечения от неё общественности".

В частности, Рэтклифф рассекретил рукописные заметки Бреннана, сделанные уже после разговора с Обамой. Была обнародована и служебная записка ЦРУ, в которой говорилось, что официальные лица передали этот вопрос в ФБР для возможных следственных действий. Судя по документам, во внимание было необходимо брать "любые доказательства сотрудничества между кампанией Трампа и Россией", дабы разжечь скандал.

Много примечаний было отредактировано. Исключения касались полей, на которых написано: "JC" (как предполагается, речь идёт об экс-директоре ФБР Джеймсе Коми), "Denis" (возможно, глава администрации Обамы Денис МакДонаф) и "Susan" (предположительно экс-советник по национальной безопасности Сьюзан Райс).

В рассекреченных материалах также есть записка и для экс-заместителя директора контрразведки Питера Строка, в которой предупреждается, что "её нельзя использовать в каких-либо судебных разбирательствах, включая заявки FISA, без предварительного разрешения".

Разоблачить сговор Клинтон помогли русские спецслужбы. Рэтклифф обратил особое внимание, что информация, полученная от российской разведки, "не является дезинформацией".

"Чтобы было ясно, это не российская дезинформация и не была оценена как таковая разведывательным сообществом, - подчеркнул Рэтклифф в заявлении для Fox News. - Я проинформирую Конгресс о секретных источниках и методах, с помощью которых она была получена. В ближайшие дни".

Это же подтвердил и источник, знакомый с документами. Другой инсайдер уточнил даже, что "эта информация была запрошена в ходе сотен запросов в Конгресс на законных основаниях и не была предоставлена из-за политической злобы - и веры в то, что их никогда не поймают".